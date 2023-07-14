Конфета для ума. Нейропсихолог рассказал, помогают ли головоломки развивать мозг

Если на Земле вдруг исчезнут все головоломки, цивилизация не погибнет, будет гораздо хуже, если исчезнут мячики и скакалки

14 июля 2023, 07:15, ИА Амител

Иллюстрация amic.ru

Люди любят головоломки. Минимум пару-тройку физических интеллектуалок типа кубика Рубика, змейки или пятнашек найдет дома практически каждый. А в последние годы широкое распространение получили и различные онлайн головоломки по типу пазлов, аркад, поисковиков и так далее – они доступны в любое время дня и ночи, был бы телефон в руках. Многие уверены, что такие игры развивают ум и смекалку. Однако, нейропсихолог Лариса Головина, утверждает, что это не более чем миф.

За что люблю – не знаю сам

"Главный секрет популярности головоломок – в эффекте успеха, который они дают игроку в случае победы. При этом их развивающий потенциал сильно преувеличен", – утверждает эксперт.

Дело в том, что большинство задач, которые мы решаем в повседневной жизни однообразны. А головоломки в этот ТОП активностей не попадают. Вот нам и кажется, что это супер сложно, даже голова может разболеться "от напряжения". А по сути это тоже самое, что первая тренировка в спортзале: ничего на грани физических возможностей человек не делает, а мышцы на следующий день с непривычки болят.

Эффектом успеха объясняется и то, почему разным людям нравятся разные головоломки. Одних увлекает подбор рифм к словам, других же это невероятно раздражает. Кто-то увлеченно крутит кубик Рубика, а вот человеку, способному "заблудиться в трех соснах", такая игрушка вряд ли понравится.

Нейропсихология объясняет это просто: мы подсознательно избегаем той деятельности, в которой потенциально не успешны.

Раз картошка, два картошка

Впрочем, нельзя сказать, что головоломки совсем уж бесполезны.

"В детском возрасте они помогают развивать определенные психические навыки, хоть и весьма своеобразно. Для взрослых это способ психоэмоциональной разрядки, что тоже немаловажно. А вот пожилым людям они, увы, как мертвому припарка", - говорит Лариса Головина.В основе любой головоломки лежит эксплуатация какого-то одного психического навыка. Например, собирание кубика Рубика заставляет работать наши координатные пространственные представления, причем работать в динамике: составляя одну сторону, человек как бы заглядывает немного вперед, представляя, как очередной ход отразится на других его цветовых сторонах.

Это высокоорганизованный навык, характерный для достаточно зрелой психики, но его использование в формате кубика Рубика – это изолированная задача: собрать ради собрать.

Для молодого мозга, который находится в фазе своего активного развития, такая деятельность, в общем, полезна. Координатные пространственные представления лежат в основе многих базовых навыков, например, письма. Именно они отвечают за то, пишет человек букву К (или С, или Е) в нужную сторону, не выходит ли при письме за поля, не сползают ли у него строчки вниз и так далее – а у детей нередко с этим бывают проблемы.

У взрослых все не так. Их мозг уже претерпел перестройку иерархии механизмов мотивации, поэтому эксплуатация тех или иных психических навыков происходит лишь как часть комплексного алгоритма.

"Условно говоря, если ребенку еще может быть интересно чистить картошку ради процесса, то ни одного адекватного взрослого это уже не замотивирует. А вот почистить картошку, потому что я голоден и мне нужно сварить суп, – это уже совсем другое дело. Поэтому и сборка кубика Рубика для взрослого мозга не работает на развитие координатных пространственных представлений – этот навык у него уже есть. Для него это не более чем развлечение, способ скоротать досуг", – объясняет Лариса Головина.

А расхожее мнение, что головоломки профилактируют старческое слабоумие, – это миф, утверждает эксперт. Чем старше мозг, тем более сильные разрушения происходят в его физической ткани. И пытаться "отремонтировать" физическую субстанцию функциональными действиями – это как пытаться заштопать носок стихами. Это явления разного порядка.

Единственное, в чем могут помочь головоломки – улучшить когнитивные навыки, чтобы достичь более высокой точки, с которой начнется спад. Но делать это, конечно, нужно не в последний момент, не на пороге старости, а на протяжении всей жизни.

Головоломка. Иллюстрация amic.ru

Лекарства для неуспешности

Головоломки могут даже навредить, предупреждает нейропсихолог. Особенно, когда эти игры превращают в универсальное развивающее лекарство:

"Петеньке вот эти развивашки помогли исправить проблему или сформировать какой-то навык, значит и моему Сашеньке тоже их "назначим". А повторять чей-то опыт на своем ребенке – это самое ужасное что можно с ним сделать. Петеньке "зашел" кубик Рубика, но Сашенька-то – другой. Развивая его как Петеньку, вы можете сформировать у него состояние неуспешности. Если у него не будет получаться, если душа не будет лежать к этой деятельности, извините, но он попросту будет думать, что он – дурак".

Само собой, покупать головоломки детям можно, и даже нужно, особенно, если они сами об этом просят. Но при этом относиться к ним стоит как к игрушкам, не уповая, что они сделают из вашего ребенка гения. Если же ваша цель – развить, то тут только через специалиста, считает Лариса Головина. Лишь эксперт, обладающий нужными знаниями и опытом, сможет правильно провести диагностику и предложить тот вид интеллектуальной активности, который будет, действительно, полезен.

Допустим, ребенок не ориентируется в тетрадке: выходит за поля, не соблюдает клеточки, строчки и так далее. Все дело в том, что мозг на разных этапах своего развития воспринимает тетрадку по-разному. Для слабо развитой психики – это физическая плоскость, лежащая горизонтально на столе, поэтому задание "пиши выше или ниже" понимается буквально – над тетрадкой или под нею, отсюда и ошибки при письме. Чем более развита психика, тем в большей степени для нее тетрадка становится абстрактной системой координат, тем в большей степени ей доступны те или иные допущения.

А развитие абстрактных представлений напрямую связано с любыми физическими действиями в пространстве. Вот и получается: если ребенок на дошкольном этапе мало двигался, мало играл в игры, связанные с перемещением своего тела и предметов в пространстве (прятки, догонялки, мячики, кубики, сортеры и т. д.), чем меньше его мозг напитался простыми наглядными действиями, тем сложнее ему переходить к действиям, связанным с абстрактными представлениями. Давать ему головоломки еще очень рано.

Эксперт советует родителям таких детей сделать шаг назад и "закрепить пройденный, но плохо усвоенный материал", больше играть с ребенком в простые функциональные игры, в которых предметы, катаются, складываются друг на друга или друг в друга, соприкасаются, разбираются, собираются и так далее.

"А у нас как – выходишь на детскую площадку, а там двухлетние дети, вместо того, чтобы лазать, бегать, прыгать, кататься, падать, набивая очень полезные шишки, сидят по коляскам в планшетах и телефонах. Это явные ментальные и психические проблемы в будущем. Но, к сожалению, многим родителям так проще", – сокрушается наш эксперт.

И предупреждает: если на Земле вдруг исчезнут все головоломки, цивилизация не погибнет, будет гораздо хуже, если исчезнут мячики, скакалки, кубики…

"Мы это сразу заметим. Да что там - мы уже это видим. Проблемных детей становится все больше и больше, - напоминает Лариса Головина. - Простые игры обесцениваются, а головоломок - навалом. Но они не справляются с задачей развития. Головоломки, как конфетка: голодного не накормят, а сытому, как десерт, - лишь удовольствие доставят. Для разума они всего лишь игрушка, но, чтобы он в нее играл, психика должна быть к этому готова".