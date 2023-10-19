Почему новое судно за миллиард не придет на Алтай в 2023 году и где оно "перезимует"

Землесос "Евгений Плескевич" не прибудет в Барнаул этой осенью

19 октября 2023, 07:00, Вячеслав Кондаков

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Алтайский край в 2023 году не дождется огромного судна-земснаряда "Евгений Плескевич" стоимостью около миллиарда рублей. Напомним, землесос по просьбе властей региона построили в ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация", расположенном в Нижегородской области. Почему судно не приедет на Алтай в этом году, когда мы его дождемся и увидим на воде – узнал amic.ru.

Почему земснаряд не доставят в Барнаул этой осенью? Ведь обещали же

Как пояснили в Министерстве транспорта Алтайского края, сейчас землесос "Евгений Плескевич" буксируется на реке Оби ниже города Новосибирска. Прибытие землесоса в Барнаульский район водных путей и судоходства планируется в начале навигационного периода – в мае 2024 года. Причина задержки – снижение уровня воды по пути следования.

А специалистов для обслуживания судна уже набрали?

По приходу в Барнаул землесос укомплектуют специалистами и только после этого введут в эксплуатацию. В зависимости от уровня воды в русле Оби на период готовности к выполнению дноуглубительных работ землесосом будет определено первоочередное место разработки перекатов.

В Министерстве транспорта Алтайского края пояснили amic.ru, что для обслуживания судна необходимо 28 человек. Сейчас в интернете размещены объявления о поиске гидротехников, судовых механиков, электромехаников для работы на судах технического флота.

Для чего вообще нужно это судно?

Это земснаряд фрезерного типа, способный работать на каменных грунтах. Судно нужно для работы по очистке грунтов, в том числе на Катуни. При помощи него можно чистить реки. Как отмечают специалисты, такая очистка поддержит водность в Алтайском крае. В 2021 году ее уровень упал до минимума за последние 40 лет. Из-за резкого обмеления суда остались в Барнауле, поскольку не успели вернуться на традиционную зимовку в Бийск. В 2022-м году по реке перевезли 1,1 миллиона тонн грузов, а в этом – уже около миллиона. Это позволило разгрузить дороги региона от большегрузов: около 59 тысяч машин.

Стоимость земснаряда составила 923 миллиона рублей.