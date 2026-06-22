Креативных предпринимателей Алтая научили выстраивать системный маркетинг

Участники тренинга узнали, как избежать хаоса в продвижении, выстроить воронку продаж и эффективно использовать омниканальные инструменты и ИИ для привлечения и удержания клиентов

22 июня 2026, 16:25, ИА Амител

Практический тренинг / Фото: центр "Мой бизнес"

17 июня в Центре "Мой бизнес" состоялся практический тренинг "Маркетинг для креаторов: система вместо хаоса", объединивший представителей малого и среднего бизнеса из сфер дизайна, организации мероприятий и локальных брендов. Мероприятие провели в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Спикером выступила директор по маркетингу "Медиагруппы ФМ-Продакшн" Татьяна Бондарева. Участники разобрали типовые ошибки, возникающие при бессистемном ("по настроению") ведении маркетинга, что приводит к неэффективным тратам и непредсказуемым результатам.

Практический тренинг / Фото: центр "Мой бизнес"

Программу выстроили вокруг прикладных решений:

вместо хаотичного постинга: почему снижается органический охват и постоянно меняются алгоритмы соцсетей; чем отличается простая активность от маркетинга, который действительно приводит клиентов; как выстроить систему без крупных вложений;

почему снижается органический охват и постоянно меняются алгоритмы соцсетей; чем отличается простая активность от маркетинга, который действительно приводит клиентов; как выстроить систему без крупных вложений; воронка маркетинга: подробный разбор пути клиента от первого касания до повторной покупки; типичные точки потери аудитории и методы удержания, превращающие разового покупателя в постоянного;

подробный разбор пути клиента от первого касания до повторной покупки; типичные точки потери аудитории и методы удержания, превращающие разового покупателя в постоянного; ключевые метрики: на какие три-пять показателей стоит смотреть собственнику (например, стоимость привлечения клиента и конверсия), чтобы оценивать эффективность без сложной аналитики;

на какие три-пять показателей стоит смотреть собственнику (например, стоимость привлечения клиента и конверсия), чтобы оценивать эффективность без сложной аналитики; омниканальность и ИИ-инструменты: как собрать работающий медиамикс при ограниченном бюджете за счет грамотного сочетания каналов; применение ИИ-ботов как рабочего инструмента для автоматизации рутины, а не ради тренда.

Теоретические блоки закрепили в формате деловой игры под руководством команды экспертов из разных направлений.