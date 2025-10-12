"Крестная мама" Голливуда. Скончалась оскароносная американская актриса Дайан Китон

Причина смерти не уточняется

12 октября 2025, 08:30, ИА Амител

Дайан Китон / Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и обладательница премии "Оскар" Дайан Китон умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщило издание People со ссылкой на представителя семьи. Причина смерти не уточняется, родственники попросили не разглашать подробности.

Китон родилась в 1946 году в Лос-Анджелесе в семье инженера и домохозяйки. Еще в школе она участвовала в театральных постановках, а позже поступила в колледж на театральное отделение. Бросив учебу, переехала в Нью-Йорк, где начала карьеру актрисы. Первое признание пришло после участия в бродвейском спектакле Вуди Аллена "Сыграй это еще раз, Сэм", за который она была номинирована на премию "Тони".

В кино Китон дебютировала в 1970 году, а мировую известность получила благодаря роли Кей Адамс в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Лента получила "Оскар" за лучший фильм, а сама актриса позднее снялась и в продолжениях картины – "Крестный отец 2" (1974) и "Крестный отец 3" (1990).

В 2023 году Коппола вспоминал: «Я выбрал вас, потому что, хотя вам и предстояло сыграть более прямолинейную жену, в вас было что-то большее, более глубокое и интересное. Я оказался прав».

Наибольший успех Китон принесло сотрудничество с Вуди Алленом. После участия в фильмах "Сыграй это еще раз, Сэм", "Спящий" и "Любовь и смерть" она исполнила главную роль в "Энни Холл" (1977), за которую получила "Оскар". Образ Энни Холл – умной, ироничной и независимой жительницы Нью-Йорка – стал символом эпохи и оказал влияние на женскую моду. "Это неправда, но в этом есть доля правды", – говорила Китон, отвечая на вопрос, основан ли фильм на ее отношениях с Алленом.

В дальнейшем актриса сыграла во множестве успешных картин, включая "Интерьеры", "Манхэттен", "Клуб первых жен", "Любовь по правилам и без", "Книжный клуб" и "Помсы". В 2003 году она получила "Золотой глобус" за роль в фильме Нэнси Майерс "Любовь по правилам и без". На телевидении Китон появилась в сериале HBO "Молодой Папа" (2016), а в 2021 году снялась в клипе Джастина Бибера Ghost.

В 2017 году Американский институт киноискусства вручил Китон награду "За жизненные достижения". На церемонии Вуди Аллен шутил над ее образом, отмечая любовь актрисы к фетровым шляпам. Китон в ответ исполнила песню Seems Like Old Times, звучавшую в "Энни Холл".

Дайан Китон никогда не была замужем. У актрисы осталось двое усыновленных детей – дочь Декстер и сын Дьюк.