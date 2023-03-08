Крышу остановки в Барнауле сдуло штормовым ветром

Конструкция упала на припаркованный автомобиль

08 марта 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле из-за сильного ветра снесло крышу нового остановочного павильона, сообщают в паблике Barnaul 22.

Инцидент произошёл на улице 280-летия Барнаула в ЖК "Лапландия".

На снимке видно, что конструкция упала на припаркованный автомобиль. Есть ли в результате произошедшего пострадавшие, не уточняется.

В комментариях под записью отметили, что из-за ветра с дома по адресу ул. Георгиева, 57, сорвало огромное полотно. Вскоре его убрали.

Фото очевидцев: Barnaul 22

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в селе Новичиха порывы ветра снесли крышу детско-юношеской спортивной школы.