Крышу остановки в Барнауле сдуло штормовым ветром
Конструкция упала на припаркованный автомобиль
08 марта 2023, 13:10, ИА Амител
Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле из-за сильного ветра снесло крышу нового остановочного павильона, сообщают в паблике Barnaul 22.
Инцидент произошёл на улице 280-летия Барнаула в ЖК "Лапландия".
На снимке видно, что конструкция упала на припаркованный автомобиль. Есть ли в результате произошедшего пострадавшие, не уточняется.
В комментариях под записью отметили, что из-за ветра с дома по адресу ул. Георгиева, 57, сорвало огромное полотно. Вскоре его убрали.
Фото очевидцев: Barnaul 22
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в селе Новичиха порывы ветра снесли крышу детско-юношеской спортивной школы.
Комментарии 0