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Ксения Собчак попросила Владимира Путина о поддержке пострадавших от ВСУ россиян

Президент пообещал подумать над созданием инструмента для координации поддержки гражданских жителей, пострадавших от ВСУ

19 декабря 2024, 19:50, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Ксения Собчак задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Журналистка спросила президента о возможности создания единого "‎социального окна", которое помогало бы пострадавшим от действий ВСУ жителям Курской и Белгородской областей.

Она подчеркнула, что благодаря созданному ей проекту помощи жителям Белгородской и Курской областей, волонтеры помогли более 600 семьям. Однако Собчак считает, что для взаимосвязи и работы по этому направлению нужен единый канал.

Путин пообещал подумать, как объединить усилия и создать инструмент для координации поддержки гражданских жителей, пострадавших от военных действий.

Также глава государства поблагодарил за помощь всех волонтеров.

Владимир Путин Прямая линия
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Комментарии 2

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Гость

20:20:56 19-12-2024

Ещё одна кормушка для "гуманистов" - "единое социальное окно"! Какая толика финансов перепадёт жертвам после распределения бабла организаторами конторы?

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Гость

09:14:39 20-12-2024

Ответьте на вопрос, Ксения - "Чей Крым, Донбасс, Запорожье, Херсон ?"

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