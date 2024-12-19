Ксения Собчак попросила Владимира Путина о поддержке пострадавших от ВСУ россиян
Президент пообещал подумать над созданием инструмента для координации поддержки гражданских жителей, пострадавших от ВСУ
19 декабря 2024, 19:50, ИА Амител
Ксения Собчак задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Журналистка спросила президента о возможности создания единого "социального окна", которое помогало бы пострадавшим от действий ВСУ жителям Курской и Белгородской областей.
Она подчеркнула, что благодаря созданному ей проекту помощи жителям Белгородской и Курской областей, волонтеры помогли более 600 семьям. Однако Собчак считает, что для взаимосвязи и работы по этому направлению нужен единый канал.
Путин пообещал подумать, как объединить усилия и создать инструмент для координации поддержки гражданских жителей, пострадавших от военных действий.
Также глава государства поблагодарил за помощь всех волонтеров.
20:20:56 19-12-2024
Ещё одна кормушка для "гуманистов" - "единое социальное окно"! Какая толика финансов перепадёт жертвам после распределения бабла организаторами конторы?
09:14:39 20-12-2024
Ответьте на вопрос, Ксения - "Чей Крым, Донбасс, Запорожье, Херсон ?"