Ксения Собчак попросила Владимира Путина о поддержке пострадавших от ВСУ россиян

Президент пообещал подумать над созданием инструмента для координации поддержки гражданских жителей, пострадавших от ВСУ

19 декабря 2024, 19:50, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Ксения Собчак задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Журналистка спросила президента о возможности создания единого "‎социального окна", которое помогало бы пострадавшим от действий ВСУ жителям Курской и Белгородской областей.

Она подчеркнула, что благодаря созданному ей проекту помощи жителям Белгородской и Курской областей, волонтеры помогли более 600 семьям. Однако Собчак считает, что для взаимосвязи и работы по этому направлению нужен единый канал.

Путин пообещал подумать, как объединить усилия и создать инструмент для координации поддержки гражданских жителей, пострадавших от военных действий.

Также глава государства поблагодарил за помощь всех волонтеров.