Кто носит фирму "Абибас". Барнаульцы придумали сервис проверки подлинности кроссовок

Всего за несколько минут можно выяснить, настоящие у вас кроссы Nike или талантливая подделка. Разработкой заинтересовались крупнейшие маркетплейсы

08 июня 2023, 07:29, Вячеслав Кондаков

Фото: idsay.ru

Барнаульские программисты разработали сервис Zesc Vision, позволяющий распознавать контрафактную обувь. Пока воспользоваться им можно только через сайт компании, но в ближайшее время разработчики планируют запустить собственное приложение, которое будет доступно на всех платформах. Сервисом Zesc Vision уже заинтересовались крупнейшие маркетплейсы страны, готовые сотрудничать с барнаульскими программистами. Кстати, первые проверки показали, что две трети продукции известных западных брендов оказываются на самом деле качественной подделкой. О том, почему дорогие кроссовки, которые вы купили в фирменном магазине, часто бывают неоригинальными, amic.ru рассказал основатель проекта Zesc Vision (Зеск Вижен) Виктор Михайличенко.

64% всех кроссовок поддельные

Идея создать сервис, позволяющий узнать, настоящие ли у тебя кроссовки, допустим, фирмы Nike, родилась из другого проекта. У компании работает большой портал "Зеск.Про", где бренды могут запускать задания по поиску контрафакта, а исполнители по всему миру эти задания выполняют. Как пояснил Виктор Михайличенко, он решил оптимизировать работу сотрудников и переложить часть задач на искусственный интеллект. Так и родился проект Zesc Vision, позволяющий определять подлинность кроссовок – одного из самых подделываемых товаров в мире.

"Все любят кроссовки, и у человека в гардеробе может быть сразу несколько пар моделей известных западных брендов. После ухода с российского рынка некоторых марок, многие из них теперь продают в интернете. Разрабатывая платформу для борьбы с контрафактом, мы поняли, что у покупателей нет инструмента, который помог бы определить подделку. Сейчас запустили уже MVP-версию, которую тестируем на пользователях по всему миру. Мы провели более двух тысяч проверок, которые выявили порядка 64% подделок. При этом надо понимать, что эта проблема существует не только в России, СНГ, она и в Европе, Америке не менее актуальна. Для нас это немножко стало удивлением", – отметил Виктор Михайличенко.

Узнать за три минуты

Чтобы выяснить, настоящие ли у вас кроссовки, нужно загрузить несколько фотографий модели обуви с разных ракурсов. Чаще всего подделка выявляется по внешнему виду обуви и коробке, несоответствии цены и цветов кроссовок. Особенно важно, поясняет производитель, сфотографировать подошву и стельки. После этого искусственный интеллект всего за две-три минуты определит, настоящая у вас обувь или нет. Как именно это происходит – коммерческая тайна.

"Мы заложили 20 параметров. Прежде всего, сравниваем модель с условным идеальным образцом и обучаем искусственный интеллект той информации, которая есть в интернете. Далее он сравнивает изображения, сделанные пользователем, с изображением этого идеального образца. Плюс мы анализируем стоимость и еще ряд параметров, в том числе цену товара и определенные особенности. Если сервис сомневается, то специалисты вручную проверяют и вносят данные в программу", – добавляет создатель сервиса.

Точность 75%

Сейчас программа работает с точностью до 75%, поэтому разработчики продолжают проходить массовое тестирование для выявления ошибок и улучшения. В сервисе загружено 2467 моделей 20 брендов. В планах в ближайшие месяцы увеличить их до шести тысяч. Самое большое количество подделок выявляется у наиболее популярных брендов: Nike и Adidas.

По словам Виктора Михайличенко, часто даже покупка в фирменном магазине бренда – не гарантия от подделки. Во всем мире нередки ситуации, когда купленный оригинальный товар возвращается покупателем в магазин уже поддельный.

"Разницу очень сложно определить. Мы сами покупали некоторые марки кроссовок из фирменного магазина за 8 тысяч рублей и качественную реплику за 2 тысячи. Очень сложно было сразу определить разницу. Иногда главным параметром подлинности служит коробка, ее цвет. Иногда подделку можно заметить невооруженным глазом, но это бывает очень редко. В основном покупателю сложно определить – подделку он купил или фирменный товар. Качество реплик вышло на очень высокий уровень", – поясняет барнаульский программист.

Сотрудничество с маркетплейсами

В настоящее время сервис для пользователей бесплатный. До конца 2023 года разработчики создадут мобильное приложение, чтобы любой житель страны мог проверить подлинность своих кроссовок.

Также разработчики сервиса ведут переговоры с крупнейшими маркетплейсами России, чтобы они могли определять – действительно ли продают клиентам фирменные Adidas, а не какие-нибудь кроссовки, сшитые на подпольной фабрике в Китае. А вот с западными брендами – Puma, Adidas, Nike – договориться о сотрудничестве пока сложно. Особенно после их ухода с российского рынка.