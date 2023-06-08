Кто носит фирму "Абибас". Барнаульцы придумали сервис проверки подлинности кроссовок
Всего за несколько минут можно выяснить, настоящие у вас кроссы Nike или талантливая подделка. Разработкой заинтересовались крупнейшие маркетплейсы
08 июня 2023, 07:29, Вячеслав Кондаков
Барнаульские программисты разработали сервис Zesc Vision, позволяющий распознавать контрафактную обувь. Пока воспользоваться им можно только через сайт компании, но в ближайшее время разработчики планируют запустить собственное приложение, которое будет доступно на всех платформах. Сервисом Zesc Vision уже заинтересовались крупнейшие маркетплейсы страны, готовые сотрудничать с барнаульскими программистами. Кстати, первые проверки показали, что две трети продукции известных западных брендов оказываются на самом деле качественной подделкой. О том, почему дорогие кроссовки, которые вы купили в фирменном магазине, часто бывают неоригинальными, amic.ru рассказал основатель проекта Zesc Vision (Зеск Вижен) Виктор Михайличенко.
64% всех кроссовок поддельные
Идея создать сервис, позволяющий узнать, настоящие ли у тебя кроссовки, допустим, фирмы Nike, родилась из другого проекта. У компании работает большой портал "Зеск.Про", где бренды могут запускать задания по поиску контрафакта, а исполнители по всему миру эти задания выполняют. Как пояснил Виктор Михайличенко, он решил оптимизировать работу сотрудников и переложить часть задач на искусственный интеллект. Так и родился проект Zesc Vision, позволяющий определять подлинность кроссовок – одного из самых подделываемых товаров в мире.
"Все любят кроссовки, и у человека в гардеробе может быть сразу несколько пар моделей известных западных брендов. После ухода с российского рынка некоторых марок, многие из них теперь продают в интернете. Разрабатывая платформу для борьбы с контрафактом, мы поняли, что у покупателей нет инструмента, который помог бы определить подделку. Сейчас запустили уже MVP-версию, которую тестируем на пользователях по всему миру. Мы провели более двух тысяч проверок, которые выявили порядка 64% подделок. При этом надо понимать, что эта проблема существует не только в России, СНГ, она и в Европе, Америке не менее актуальна. Для нас это немножко стало удивлением", – отметил Виктор Михайличенко.
Узнать за три минуты
Чтобы выяснить, настоящие ли у вас кроссовки, нужно загрузить несколько фотографий модели обуви с разных ракурсов. Чаще всего подделка выявляется по внешнему виду обуви и коробке, несоответствии цены и цветов кроссовок. Особенно важно, поясняет производитель, сфотографировать подошву и стельки. После этого искусственный интеллект всего за две-три минуты определит, настоящая у вас обувь или нет. Как именно это происходит – коммерческая тайна.
"Мы заложили 20 параметров. Прежде всего, сравниваем модель с условным идеальным образцом и обучаем искусственный интеллект той информации, которая есть в интернете. Далее он сравнивает изображения, сделанные пользователем, с изображением этого идеального образца. Плюс мы анализируем стоимость и еще ряд параметров, в том числе цену товара и определенные особенности. Если сервис сомневается, то специалисты вручную проверяют и вносят данные в программу", – добавляет создатель сервиса.
Точность 75%
Сейчас программа работает с точностью до 75%, поэтому разработчики продолжают проходить массовое тестирование для выявления ошибок и улучшения. В сервисе загружено 2467 моделей 20 брендов. В планах в ближайшие месяцы увеличить их до шести тысяч. Самое большое количество подделок выявляется у наиболее популярных брендов: Nike и Adidas.
По словам Виктора Михайличенко, часто даже покупка в фирменном магазине бренда – не гарантия от подделки. Во всем мире нередки ситуации, когда купленный оригинальный товар возвращается покупателем в магазин уже поддельный.
"Разницу очень сложно определить. Мы сами покупали некоторые марки кроссовок из фирменного магазина за 8 тысяч рублей и качественную реплику за 2 тысячи. Очень сложно было сразу определить разницу. Иногда главным параметром подлинности служит коробка, ее цвет. Иногда подделку можно заметить невооруженным глазом, но это бывает очень редко. В основном покупателю сложно определить – подделку он купил или фирменный товар. Качество реплик вышло на очень высокий уровень", – поясняет барнаульский программист.
Сотрудничество с маркетплейсами
В настоящее время сервис для пользователей бесплатный. До конца 2023 года разработчики создадут мобильное приложение, чтобы любой житель страны мог проверить подлинность своих кроссовок.
Также разработчики сервиса ведут переговоры с крупнейшими маркетплейсами России, чтобы они могли определять – действительно ли продают клиентам фирменные Adidas, а не какие-нибудь кроссовки, сшитые на подпольной фабрике в Китае. А вот с западными брендами – Puma, Adidas, Nike – договориться о сотрудничестве пока сложно. Особенно после их ухода с российского рынка.
"Мы бы этого очень сильно хотели. Сейчас мы хотим получить хороший "сарафан" от клиентов, а уже потом предлагать наш продукт брендам. Пока видим большую пользу от сотрудничества с маркетплейсами. Можно прочитать сотни статей в интернете, чтобы научиться отличать фирменные кроссовки от подделок. Например, по весу обуви: оригинальные должны быть легче", – заключил Виктор Михайличенко.
07:35:51 08-06-2023
Настоящего адидаса найка итп уже нет в РФ. А лапти импортозамещателей проверять ни кому не интересно. Не придумывайте пиар.
07:38:06 08-06-2023
"Разницу очень сложно определить. Мы сами покупали некоторые марки кроссовок из фирменного магазина за 8 тысяч рублей и качественную реплику за 2 тысячи. Очень сложно было сразу определить разницу.---Тогда какая разница?
11:26:19 08-06-2023
Гость (07:38:06 08-06-2023) "Разницу очень сложно определить. Мы сами покупали некоторые... я тоже так делал, для бега нужно много кроссов - паль прожила месяц, не паль 3 месяца. Цена была 4000 и 8000
07:38:09 08-06-2023
Бренд-шменд, главное что-бы кожа была натуралка, а не дермьмонтин или спилок. И каблук обязателен.
08:08:12 08-06-2023
Гость (07:38:09 08-06-2023) И каблук обязателен." Каблуки к кроссовкам в "Ремонт обуви" приделаешь.
08:54:01 08-06-2023
Гость (07:38:09 08-06-2023) Бренд-шменд, главное что-бы кожа была натуралка, а не дермьм... По фоткам чудо-програмка точно определит, кожа там, дермантин или еще какая китайская гадость. Точность 146% ...
07:55:41 08-06-2023
А больше то проблем в жизни нет ???
11:27:55 08-06-2023
гость (07:55:41 08-06-2023) А больше то проблем в жизни нет ???... картошку колорадский жук жрет?
11:35:02 08-06-2023
гость (07:55:41 08-06-2023) А больше то проблем в жизни нет ???... Вы в каждой теме будете это спрашивать? Если у вас проблемы, так идите и решайте, чего вы тут-то сидите?
09:11:53 08-06-2023
ZESC, inc. Tax-ID: 30-1306498 2810 N Church St PMB 57433 Wilmington, Delaware 19802-4447 А точно барнаульцы?
09:15:00 08-06-2023
75% точности проверки это крайне низкий результат, каждая 4 проверка ошибочна. ни о чем.
12:45:20 08-06-2023
Гость (09:15:00 08-06-2023) 75% точности проверки это крайне низкий результат, каждая 4 ... зарубишься с ними что сделаешь лучше? я за тебя полтишок поставлю
10:25:26 08-06-2023
Бомж (08:08:12 08-06-2023) Гость (07:38:09 08-06-2023) И каблук обязателен." Кабл... у любого врача ортопеда спросите про важность каблука. И да, пусть не каблук, так подъём пятки.
15:54:09 08-06-2023
Гость (10:25:26 08-06-2023) Бомж (08:08:12 08-06-2023) Гость (07:38:09 08-06-2023)... Вы в курсе, что у ортопедов разных стран мнение порой противоположенное и какое вы будете считать истинным и на каком основании?
11:22:28 08-06-2023
Проверю обувь дома, интересно что мне приходило с вайлдберис)
11:32:33 08-06-2023
не надо тут раскрывать схемы по сдаче копий взамен оригинала в магазины) люди на этом годами живут
11:36:38 08-06-2023
у нас не жрет жук - обрызгиваем и норм