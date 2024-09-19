Кто стал миллионером? В "Гранд Арене" подвели итоги большого розыгрыша

И вручили главный приз и другие подарки победителям

19 сентября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KJooR

Ольга Федорук с призовым сертификатом / Фото предоставлено организаторами розыгрыша

14 сентября в ТВК "Гранд Арена" состоялся долгожданный розыгрыш, в котором приняли участие множество покупателей. 26 счастливчиков стали обладателями ценных подарков.

Пять человек получили сертификаты на 100 000 рублей:

Мария Девянина. Роман Попов. Анастасия Фриауф. Наталья Шульц. Юлия Сучкова.

Главный приз – сертификат на 1 000 000 рублей – забрала Ольга Федорук.

Фотоотчет с розыгрыша / Фото предоставлено организаторами мероприятия

Спонсорами были известные компании, специализирующиеся на отделочных материалах, мебели и дизайне интерьера: SILK PLASTER*, Könner Sofa*, Dvernoy*, "Орматек", "Галерея лепного декора", Holz*, "Салон финской мебели", "Двери России" (ГК "Двери из Европы"), "Империя пола и дверей", MARKA*, Primavera*, "Декорация", "Евростиль". Организаторы выразили благодарность всем участникам, гостям и партнерам за поддержку.

На площадке работал профессиональный фотограф. Снимки с мероприятия можно найти по специальной ссылке. Также в официальной группе ТВК "Гранд Арена" во "ВКонтакте" доступен видеоролик с праздника.

ТВК "Гранд Арена" приглашает всех желающих следить за новостями и событиями в своей группе во "ВКонтакте". Там публикуют информацию обо всех событиях, подпишитесь, чтобы не пропустить новые мероприятия.

* SILK PLASTER ("Силк Пластер"); Könner Sofa ("Кёнер Софа"); Dvernoy ("Дверной"); Holz ("Хольц"); MARKA ("Марка"); Primavera ("Примавера"); Pro design ("Про дизайн")

ООО "Неаполь"

Реклама