Кубок Барнаульской Ракеты по дрифту стартует 24 мая

Первый этап пройдет на гоночном треке СТК "Ракета"

22 мая 2026, 15:20, ИА Амител

Турнир Барнаульской Ракеты / Фото: предоставлено организаторами

В Алтайском крае 24 мая стартует Кубок Барнаульской Ракеты по дрифту. Первый этап серии пройдет на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета". Соревнования начнутся в 11:20. Всего в сезоне запланировано пять этапов. Участие примут пилоты из Алтайского края, а также приглашенные спортсмены из других регионов России.

Что ждет зрителей

Организаторы обещают зрителям заезды, шоу-программу и интерактивные площадки от партнеров. На открытии сезона 24 мая также пройдет авиашоу с трюковыми элементами на самолете Як-52 и выставка самолетов. Для гостей будет работать зона питания.

«Мы рекомендуем провести этот день с семьей, друзьями и близкими. Дрифт — это зрелище, которое объединяет. И пусть Кубок Барнаульской Ракеты достанется лучшему!» — прокомментировали инициаторы проекта.

Где пройдет мероприятие

Первый этап Кубка Барнаульской Ракеты пройдет 24 мая на треке СТК "Ракета". Начало — в 11:20. Дети до 14 лет смогут пройти бесплатно, но без предоставления места на трибуне.