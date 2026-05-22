Кубок Барнаульской Ракеты по дрифту стартует 24 мая
Первый этап пройдет на гоночном треке СТК "Ракета"
22 мая 2026, 15:20, ИА Амител
В Алтайском крае 24 мая стартует Кубок Барнаульской Ракеты по дрифту. Первый этап серии пройдет на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета". Соревнования начнутся в 11:20. Всего в сезоне запланировано пять этапов. Участие примут пилоты из Алтайского края, а также приглашенные спортсмены из других регионов России.
Что ждет зрителей
Организаторы обещают зрителям заезды, шоу-программу и интерактивные площадки от партнеров. На открытии сезона 24 мая также пройдет авиашоу с трюковыми элементами на самолете Як-52 и выставка самолетов. Для гостей будет работать зона питания.
«Мы рекомендуем провести этот день с семьей, друзьями и близкими. Дрифт — это зрелище, которое объединяет. И пусть Кубок Барнаульской Ракеты достанется лучшему!» — прокомментировали инициаторы проекта.
Где пройдет мероприятие
Первый этап Кубка Барнаульской Ракеты пройдет 24 мая на треке СТК "Ракета". Начало — в 11:20. Дети до 14 лет смогут пройти бесплатно, но без предоставления места на трибуне.
15:37:12 22-05-2026
Нужно запретить шоферам выступать на иностранных машинах. Пусть выступают на отечественных машинах - негоже поклоняться всему западному. И покрышки тоже отечественные.
17:10:41 23-05-2026
ВСЕХ этих можно смело арестовывать - этоони на своих корытах гоняют по городам ночью и не дают жить людям спокойно