Куда летят на новогодние каникулы жители Алтайского края и сколько стоят путевки?

Спойлер: если планируете отправиться в путешествие в конце декабря, решаться надо уже сейчас – горящих путевок не будет

22 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Побережье / Фото: Sasha • Stories/unsplash.com

Туры на новогодние каникулы за границей по сравнению с прошлым годом подорожали на 30-40%, при этом спрос в Алтайском крае на них остается стабильно высоким. Какие страны привлекают алтайских туристов в этом сезоне, сколько будет стоить провести праздники у моря, куда еще можно успеть улететь подешевле и где отдохнуть в России, если отпуск за рубежом недоступен, выяснил amic.ru.

Какая страна самая популярная у алтайских туристов на новогодние праздники?

Самым востребованным на новогодние каникулы у жителей Алтайского края стал Таиланд. В отличие от всех других доступных заграничных направлений попасть туда можно не только с вылетом из Новосибирска, но и из Барнаула, говорит директор туристического агентства "100 дорог" Евгения Беспалова. Чтобы сэкономить, опытные туристы бронировали путевки на Пхукет минимум за три месяца. Места на рейсы еще есть, но найти на этом острове отель с нормальным соотношением цена-качество сейчас уже практически невозможно.

"Выбирать придется из менее популярных отелей, например, на пляже Патонг. Востребованные средства размещения на острове, которые так любят российские туристы, забиты на 95%. Найти выгодный вариант проблематично. Путевки в них раскупили еще в августе – сентябре. Тем, кто только сейчас планирует свое путешествие, лучше рассматривать Паттайю. И надо поторопиться, потому что горящих путевок ждать не приходится", – говорит Евгения Беспалова.

Куда еще полетят отдыхать жители Барнаула на Новый год?

Следующими по популярности идут Шри-Ланка и Вьетнам. В этих странах на Новый год тоже стоит прекрасная погода: есть возможность искупаться в море, отведать местные деликатесы и фрукты.

С прямым вылетом из Новосибирска также доступны рейсы в Китай с прилетом в Хайнань. Берут алтайские туристы путевки и в Египет, но спрос на это направление ниже обычного. Евгения объясняет эту тенденцию несколькими факторами.

"В это время там не сезон: в Хургаде очень ветрено, а температура ниже, чем в другом курортном городе Египта – Шарм-эль-Шейхе. Но зимой с вылетом из Новосибирска доступны рейсы только с прилетом в Хургаду. Кроме того, полеты выполняются раз в 10-12 дней и даты вылета не всем подходят. Туристы, которые хотят сэкономить, активнее рассматривают Объединенные Арабские Эмираты", – рассказывает руководитель турагентства.

Туры можно выбрать на любое количество ночей, потому что вылеты в эту страну из Толмачево происходят практически ежедневно, а цены в Новый год вырастают не так ощутимо, как например, на Юго-Восточную Азию, отмечает эксперт. В это время в ОАЭ можно заселиться в городской отель: цены на проживание в них ниже, чем в тех, что расположены на берегу Персидского залива.

Кстати, поплавать в нем у незакаленных туристов не получится: температура воды не превышает +18 градусов. Однако любителям искупаться Евгения Беспалова советует подогреваемые бассейны в отелях или пляжных клубах. Также в Эмиратах круглогодично проводят разнообразные экскурсии. А сам Новый год при желании можно встретить в пустыне во время сафари. Тем, кто хочет повеселиться, нужно выбирать отель с развлекательной программой и праздничным ужином.

А сколько стоят заграничные туры?

По сравнению с прошлым годом цены на путевки в среднем выросли на 20-30%, говорит директор офиса продаж компании "Пегас туристик Барнаул" Ольга Ришко. Стоимость зависит от направления и даты вылета: чем ближе к праздникам, тем дороже обойдется отдых. На стоимость также влияет курс валюты и спрос.

"Новый год – это период высокого сезона. Даты с 25 декабря по 10 января – это самые дорогие даты в году. И если мы будем сравнивать, допустим, обычные цены на один и тот же комфортабельный отель на одинаковое количество ночей в середине ноября и на Новый год на Пхукете, то разница в цене может составить и 30, и 50%. Новогодние туры, которые мы бронировали в августе, конечно, были дешевле. Сейчас цены на них поднялись, а ближе к вылету они станут еще выше, так как спрос растет. Сейчас осталось немного праздничных новогодних дат, в которые можно успеть улететь к теплому морю", – отмечает Ольга Ришко.

Цены для пары при размещении в двухместном номере отеля минимальной категории, включая авиаперелет из Новосибирска, трансфер и медстраховку:

ОАЭ (27.12, на 6 ночей) – от 172 тыс. руб.;

Египет (3.01, на 12 ночей) – от 194 тыс. руб.;

Хайнань (26.12, на 6 ночей) – от 238 тыс. руб.;

Пхукет (27.12, на 9 ночей) – от 242 тыс. руб.;

Шри-Ланка (30.12, на 9 ночей) – от 300 тыс. руб.

Где можно отдохнуть на зимних каникулах в России?

Самый большой интерес из российских направлений жители Алтайского края проявляют к Санкт-Петербургу, Казани и Сочи – в них с вылетом из Барнаула выполняются регулярные рейсы, говорит руководитель турфирмы "Система" Наталья Гребенникова. Если первые два города богаты экскурсионными программами, то в Сочи в это время можно искупаться в термальных источниках, посетить аквапарк и спа, а также покататься на горных лыжах.

"Роза Хутор и Красная Поляна – это современные курорты недалеко от Сочи, обладающие развитой инфраструктурой. Они предлагает разные уровни сложности трасс и множество развлечений. Тем, кто не увлекается зимними видами спорта, а планирует поездку в Сочи, чтобы подышать морским воздухом и насладиться красивыми видами, при желании за одну поездку можно посетить и Абхазию. Туристы, которые больше любят экскурсионный туризм, могут за одну поездку побывать не только в Казани, но и в Калининграде", – рекомендует руководитель турагентства.

Цены для пары при размещении в двухместном номере отеля минимальной категории, включая авиаперелет из Барнаула:

Казань (30.12, на 3 ночи, с завтраком) – от 57 тыс. руб.;

Санкт-Петербург (27.12, на 5 ночей, с завтраком) – от 74 тыс. руб.;

Адлер (27.12, на 6 ночей) – от 128 тыс. руб.