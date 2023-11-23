Куда поступать? АлтГТУ приглашает на день открытых деверей и форум будущих инженеров
Это будет одно из самых масштабных профориентационных событий для учащейся молодежи
23 ноября 2023, 15:00, ИА Амител
Выбор вуза для поступления – один из самых важных этапов в жизни каждого старшеклассника. Познакомиться с учебным заведением изнутри, узнать обо всех его особенностях и перспективах можно на дне открытых дверей. Например, в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова он пройдет 25 ноября 2023 года. В этот день также состоится форум будущих инженеров Алтая.
Что будет на дне открытых дверей?
Гости смогут:
- посмотреть концертную программу;
- поучаствовать в нетворкинг сессиях;
- поучаствовать в розыгрышах призов;
- посетить экскурсии;
- познакомиться с научными достижениями и разработками ученых университета.
В программе задействованы все факультеты и институты, а также военный учебный центр. Большую интерактивную программу подготовил и инжиниринговый центр университета "ХимБиоМаш".
В этот же день в АлтГТУ пройдет форум будущих инженеров Алтая, который станет завершающим мероприятием программы научного ориентирования "Вживую".
На форуме будут представлены научные достижения предприятий Алтайского края и профориентационная выставка факультетов и институтов университета.
Когда и куда приходить на день открытых дверей АлтГТУ?
Всех желающих ждут 25 ноября 2023 года по адресу: пр. Ленина, 46, в 10:00.
Для участия необходимо пройти регистрацию.
По вопросам участия в мероприятиях АлтГТУ можно обращаться по телефонам: 29-08-12 или +7-960-947-94-46.
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