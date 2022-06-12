Актер из Барнаула Дмитрий Бедарев рассказал о своих ярких ролях и авторской психологической бизнес-игре

Российский актёр театра и кино, сценарист Дмитрий Бедарев снялся в новом сериале ТНТ «Детективное агентство Мухича». Это спин-офф популярного «Полицейского с Рублёвки». В преддверии сериала актёр вспомнил молодость, которую провёл в Барнауле, а также рассказал о своей авторской психологической игре.

— Дмитрий, вы обучались и работали в Барнауле. Поделитесь впечатлениями о годах жизни, проведённых в нашем городе.

— Студенческие годы у меня прошли прекрасно. Первую специальность я получил в АлтГУ, где изучал физику. Сам Барнаул у меня ассоциируется с празднованиями Дня города, которых помню очень много, площадью Сахарова и телеканалом «Экспресс», тогда называвшимся «ТВ-Плюс». Со второго курса я работал на телевидении. Насколько мне известно, сейчас этого канала уже нет, остался только проект «Модная жизнь».

— А чем вы лично занимались на барнаульском телевидении?

— У меня был ряд проектов, например, программа «Фитнес-клаб», авторская программа про интернет «Интерпорт», которая просуществовала всего несколько месяцев и программа об экстремальных видах спорта «Без башни». Позже после моего брата я был ведущим передачи «Счастливые грибочки».

— А какие это были годы?

— Все вышеперечисленные передачи я вёл с 1997 по 2005 год, а в 2005 году я переехал в Москву.

— Расскажите о своей первой роли. Какой она была и чем запомнилась?

— Первая роль была в сериале «Сделка». Снимали в январе. На улице было минус 15, а снимали осень. Поэтому промёрзли дико. У меня потом руки и ноги не двигались. Очень долго потом отогревался в ванной. (Смеётся.) Второй проект был с Верой Сторожевой «Прогулка домашних животных». В тот день кастинг-директор попросила меня приехать в своём костюме, поскольку мы играли эпизод на свадьбе, где мой костюм-тройка благополучно был «убит», потому что я имел неосторожность прикоснуться к тросу на подвесном мосту. Как итог — большая полоса мазута на всю спину. С тех пор зарёкся в своём на съёмки приезжать.

Ещё был проект «Не родись красивой», там была эпизодическая роль, сериал «Маршрут», где имел честь сниматься с Абдуловым, Ливановым, Беляевым. Это был мощный проект, где у меня была одна из главных ролей.

— Недавно вы снялись в сериале «Детективное агентство Мухича». Кого играли там?

— В этом сериале я сыграл киллера. Но больше подробностей пока сказать не могу.

— У вас и вашего персонажа есть что-либо общее?

— Мне сложно вдаваться в сравнения, потому как сериал комедийный, а персонажи достаточно гротескные. Сам Мухич — утрированный и собирательный образ.

— Скажите, насколько сильно отличается обстановка на съёмках комедии и, например, драматических фильмов?

— Не скажу, что жанр влияет. Это больше зависит от режиссёра. От него зависит, какая будет создана атмосфера. От актёров тоже зависит, каждый по-своему себя ощущает, позиционирует, имеет свой уникальный бэкграунд, но по большей части всё создают режиссёры. Режиссёр — это голова любого проекта.

— Скажите, а хотели бы ещё раз попробовать поучаствовать в каком-нибудь проекте ТНТ? Может быть есть желание попасть в какой-то конкретный?

— Да, хотел бы в своём. Я создал недавно игру «Большое кино» и игру «Банкир», которая, надеюсь, станет большим проектом в виде интеллектуального казино наподобие клуба «Что? Где? Когда?». Можно сказать, я на телевидении вырос, провёл там все студенческие годы со второго курса, поэтому знаю, как устроены телепроекты и планирую запустить новую психологическую бизнес-игру «Банкир».

— А можно больше подробностей об этой игре?

— Да, я создал игру «Большое кино», где продюсеры играют против актёров, и ранее вёл игру «Мафия», но мне она никогда не нравилась. Игра «Банкир» заключается в принципе сохранения капитала, где будут играть инвесторы, предприниматели, экономисты. Сейчас мы проводим игры для компании «Симпл-Лайн», скоро проведём игру для премиального бизнес-клуба «Клуб-500», трейдеры также очень высоко её оценили. Такая вот ролевая, психологическая бизнес-игра «Банкир». Эта игра — моё авторское изобретение, которое зарегистрировано и запатентовано. Сейчас идёт активная фаза разработки специального приложения, для комьюнити игроков. Уже ведутся переговоры с двумя телеканалами, потому что есть планы создать ТВ-версию. В ближайшее время планируем провести игры и в Барнауле.

— Дмитрий, а что бы вы посоветовали начинающим артистам?

— Запускать свои проекты, подумать, где бы хотелось принять участие, и найти режиссёра, который разглядит в вас тот талант, ту искру, которая в вас есть. Можно писать сценарии самостоятельно, потому как сейчас такое время. Пробиться сейчас всё сложнее. Шансы удваиваются, когда кроме актёрских талантов есть ещё какие-то идеи. Ну и верить в себя, тогда всё получится.

Смотрите комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» с 20 июня в 20:00 на ТНТ.