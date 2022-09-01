Спектакль «Война и мир» театра Вахтангова покажут в Барнауле. Кто из звёзд приедет и как купить билеты

Одну из самых громких театральных постановок последних лет — спектакль «Война и мир» театра имени Вахтангова — в интерпретации культового режиссёра Римаса Туминаса покажут в декабре в Барнауле. Показы спектакля пройдут в театре драмы имени Шукшина с 3 по 6 декабря. Об этом журналистам рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Почему театр имени Вахтангова приезжает в Барнаул?

Это подарок к 85-летию Алтайского края. По словам Безруковой, гастроли московского театра — одного из лучших в стране — расписаны на три года вперёд. Поэтому Министерству культуры и руководству театра с трудом удалось найти окно, чтобы посетить с гастролями Барнаул. Большую часть затрат по перевозке декораций, размещению актёров взял на себя Алтайский край. Ожидается, что в Барнаул приедет более 80 человек, задействованных в спектакле.

«Нам очень повезло договориться с руководством театра о гастролях в Барнауле. В Москве „Война и мир“ идёт с аншлагом, но театр принял наше приглашение. Это отличный подарок для всех жителей Алтайского края и гостей региона. Думаю, многие приедут в Барнаул, чтобы посмотреть постановку», — пояснила Елена Безрукова.

В мае 2021 года театр имени Вахтангова уже приезжал в Барнаул с двумя постановками: «Евгений Онегин» и «Царь Эдип».

Новости

Прочее Виктор Томенко поделился впечатлениями от спектакля театра Вахтангова

Что известно о спектакле «Война и мир»?

Постановка Римаса Туминаса — одно из главных театральных событий в России прошлого года. Спектакль идёт более пяти часов. Режиссёру удалось практически полностью уместить все события великого романа Льва Толстого. Премьера этой потрясающе грандиозной постановки состоялась накануне празднования 100-летия театра и произвела настоящий фурор. Многие критики и зрители, посмотревшие «Войну и мир», называют его шедевром.

Кто из звёзд приедет в Барнаул?

Пока неизвестно. В спектакле задействована практически вся трупа спектакля. Однако на каждую роль примерно два актёра. Так, роль графа Ростова исполняют Евгений Маковецкий и Андрей Ильин. Наталью Ростову играют Ирина Купченко и Евгения Ивашова. А вот роль Андрея Болконского исполняет только Евгений Князев, поэтому он точно приедет в Барнаул. Также в «Войне и мире» задействованы такие известные артисты, как Виктор Добронравов, Владимир Симонов, Людмила Максакова, Ольга Тумайкина, Олег Макаров, Юлия Рутберг и другие.

Новости

Прочее "Я вас люблю": как в Барнауле прошли гастроли Вахтанговского театра

Сколько будут стоить билеты и где их купить?

От двух до пяти тысяч рублей. Для сравнения: цены на спектакль «Война и мир» в театре имени Вахтангова достигают до 15 тысяч рублей за билет. Продажа билетов начнётся в ближайшие две недели. Приобрести их можно в кассе театра, а также через интернет.

Какие ещё спектакли покажут в театре драмы в этом сезоне?

Первой премьерой 101-го сезона станет трагедия «Антигона» Жана Ануя. Пьеса создана по всемирно известному античному сюжету Софокла. За постановку отвечает режиссёр Николай Реутов. Увидеть «Антигону» можно будет 9, 10 и 11 сентября.

На экспериментальной сцене театра драмы 2 ноября покажут «Маленькие трагедии: «Скупой» и «Сальери». В спектакле будут задействованы молодые выпускники АГИК.

Режиссёр Дмитрий Огородников поставит в декабре «Алису в Зазеркалье», а Артём Терехин выпустит в начале 2023 года спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина.