Виктор Томенко поучаствовал в «Ночи музеев» в Барнауле

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в акции «Ночь музеев» в Барнауле 21 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава региона с супругой побывали в музее «Город», краеведческом музее, музее «Мир камня» и в ГМИЛИКе.

Кроме того, Томенко посетил музейный объект в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей краевого управления МЧС, отмечается на сайте региона.

Фото: Антон Червяков / altairegion22.ru

Во время участия в акции губернатор пообщался с другими посетителями и журналистами. Он отметил, что что «Музейная ночь» является одним из первых массовых мероприятий, но уже летом культурная жизнь будет насыщенной и интересной, поскольку жителей региона ждет множество фестивалей: «День России на Бирюзовой Катуни», Литературный фестиваль Роберта Рождественского, «Шукшинские дни на Алтае» и ряд других.

Всероссийская акция «Ночь музеев» проходит в Алтайском крае уже в 16-й раз. Она началась вечером 21 мая и продлится до двух ночи 22 мая.