В Барнауле состоялось открытие «Музейной ночи»

Фото: amic.ru

В Барнауле 21 мая на улице Мало-Тобольской состоялось открытие всероссийской акции «Музейная ночь», которая в Алтайском крае проходит уже в 16-й раз. Жителей города своими программами в этом году порадуют 38 музеев, а в целом по региону будет работать 89 площадок.

После открытия сразу стартуют программы во всех краевых музеях. Три главных музея-локомотива — ГМИЛИКА, Государственный художественный музей и Горная аптека — проведут барнаульцев от Мало-Тобольской до своей площадки с экскурсиями. Ждут жителей краевого центра и другие мероприятия: выставки, интересные лекции, концерты и многое другое.

Акция продлится до двух ночи 23 мая. О том, какие именно пройдут мероприятия в ее рамках, — в материале amic.ru.