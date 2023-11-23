Курс доллара снизился до 88,19 рубля
Евро тем временем немного подорожал
23 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже утром 23 ноября опустился до 88,19 руб., пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.
Евро тем временем подскочил на 23 копейки и стоит уже 96,25 руб.
Юань оценивается в 12,31 руб.
В октябре экономист Максим Чирков заявлял, что в перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже.
12:18:33 23-11-2023
Ну неплохо
12:23:43 23-11-2023
А цены теперь понизятся?
12:27:45 23-11-2023
Гость (12:23:43 23-11-2023) А цены теперь понизятся?... ага.. вверх
12:58:11 23-11-2023
ну хорошая новость
13:10:08 23-11-2023
какие наивные, у нас если доллар растет, то цены немного повышают, а вот когда доллар снижается цены у нас ВЗЛЕТАЮТ еще выше. Вот такая реальность в стране
13:44:47 23-11-2023
К выборам готовятся, после них улетит в космос
13:50:52 23-11-2023
Не расстраивайтеся. За всё заплатим мы с вами. Затра на заправках бенз поднимут ровно настолько, насколько доляр спотыкнулся. Милер с Сенчиным своего не отдадут.
13:59:57 23-11-2023
Давно уже пора следить не за курсом доллара, а за ценами в магазине.
16:24:28 23-11-2023
можно сказать рухнул
17:43:40 23-11-2023
Гость (16:24:28 23-11-2023) можно сказать рухнул... он же скукоживается...
17:43:20 23-11-2023
Не льстите себе. Курс доллара не снижается. Это курс рубля поднялся...