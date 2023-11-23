НОВОСТИЭкономика

Курс доллара снизился до 88,19 рубля

Евро тем временем немного подорожал

23 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже утром 23 ноября опустился до 88,19 руб., пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.

Евро тем временем подскочил на 23 копейки и стоит уже 96,25 руб.

Юань оценивается в 12,31 руб.

В октябре экономист Максим Чирков заявлял, что в перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже.

Экономика доллар курс валют

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

12:18:33 23-11-2023

Ну неплохо

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:43 23-11-2023

А цены теперь понизятся?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:45 23-11-2023

Гость (12:23:43 23-11-2023) А цены теперь понизятся?... ага.. вверх

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:11 23-11-2023

ну хорошая новость

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:10:08 23-11-2023

какие наивные, у нас если доллар растет, то цены немного повышают, а вот когда доллар снижается цены у нас ВЗЛЕТАЮТ еще выше. Вот такая реальность в стране

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:47 23-11-2023

К выборам готовятся, после них улетит в космос

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:52 23-11-2023

Не расстраивайтеся. За всё заплатим мы с вами. Затра на заправках бенз поднимут ровно настолько, насколько доляр спотыкнулся. Милер с Сенчиным своего не отдадут.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:57 23-11-2023

Давно уже пора следить не за курсом доллара, а за ценами в магазине.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:28 23-11-2023

можно сказать рухнул

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:40 23-11-2023

Гость (16:24:28 23-11-2023) можно сказать рухнул... он же скукоживается...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:20 23-11-2023

Не льстите себе. Курс доллара не снижается. Это курс рубля поднялся...

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров