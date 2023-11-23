Курс доллара снизился до 88,19 рубля

Евро тем временем немного подорожал

23 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже утром 23 ноября опустился до 88,19 руб., пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.

Евро тем временем подскочил на 23 копейки и стоит уже 96,25 руб.

Юань оценивается в 12,31 руб.

В октябре экономист Максим Чирков заявлял, что в перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже.