Ларису Долину могут "вырезать" из новогоднего фильма

Создатели комедии "Невероятные приключения Шурика" опасаются провала в прокате из-за участия певицы

30 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Сцену с народной артисткой России Ларисой Долиной удалить из музыкальной комедии "Невероятные приключения Шурика" из-за опасений провала в прокате. Как сообщает "Абзац", причиной стало давление общественности после скандала с квартирой в Хамовниках.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что в фильме Долина исполняет кавер на провокационный хит Инстасамки "За деньги да". Создателям картины, премьера которой запланирована на 11 декабря, теперь придется в срочном порядке искать замену известной певице или полностью перемонтировать сцены с ее участием.

Решение может быть принято в ближайшие дни, поскольку новогодний прокатный сезон требует оперативных действий от кинокомпании.

Ранее певица Слава обрушилась на Ларису Долину из-за срыва продажи недвижимости.

Знаменитости

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:48:33 30-11-2025

Правильно. Пусть за Пугачевой едет вслед.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:59 30-11-2025

Создатели комедии "Невероятные приключения Шурика" опасаются провала в прокате из-за участия певицы ----- к провалу Долина не причастна будет.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

14:17:36 30-11-2025

Ну а че - схема то уже есть. Деньги получены и сцены и кино ей вернут …

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:41 30-11-2025

Объявить ее персоной нон грата везде 👆

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:49:54 30-11-2025

Жизнь надо прожить так, что бы твоя фамилия появилась в викепедии, эффект Долиной уже там.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:40 30-11-2025

Филю тоже вырезали из Ивана Васильевича, и что все равно там морда присутствует

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:17:32 01-12-2025

какие же вы злые
у Долиной голос настоящий, а скандал вокруг неё раздули СМИ

  -3 Нравится
Ответить
