Ларису Долину могут "вырезать" из новогоднего фильма
Создатели комедии "Невероятные приключения Шурика" опасаются провала в прокате из-за участия певицы
30 ноября 2025, 13:30, ИА Амител
Сцену с народной артисткой России Ларисой Долиной удалить из музыкальной комедии "Невероятные приключения Шурика" из-за опасений провала в прокате. Как сообщает "Абзац", причиной стало давление общественности после скандала с квартирой в Хамовниках.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что в фильме Долина исполняет кавер на провокационный хит Инстасамки "За деньги да". Создателям картины, премьера которой запланирована на 11 декабря, теперь придется в срочном порядке искать замену известной певице или полностью перемонтировать сцены с ее участием.
Решение может быть принято в ближайшие дни, поскольку новогодний прокатный сезон требует оперативных действий от кинокомпании.
Ранее певица Слава обрушилась на Ларису Долину из-за срыва продажи недвижимости.
13:48:33 30-11-2025
Правильно. Пусть за Пугачевой едет вслед.
14:04:59 30-11-2025
Создатели комедии "Невероятные приключения Шурика" опасаются провала в прокате из-за участия певицы ----- к провалу Долина не причастна будет.
14:17:36 30-11-2025
Ну а че - схема то уже есть. Деньги получены и сцены и кино ей вернут …
14:37:41 30-11-2025
Объявить ее персоной нон грата везде 👆
14:49:54 30-11-2025
Жизнь надо прожить так, что бы твоя фамилия появилась в викепедии, эффект Долиной уже там.
16:42:40 30-11-2025
Филю тоже вырезали из Ивана Васильевича, и что все равно там морда присутствует
13:17:32 01-12-2025
какие же вы злые
у Долиной голос настоящий, а скандал вокруг неё раздули СМИ