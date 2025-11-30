Ларису Долину могут "вырезать" из новогоднего фильма

Создатели комедии "Невероятные приключения Шурика" опасаются провала в прокате из-за участия певицы

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Сцену с народной артисткой России Ларисой Долиной удалить из музыкальной комедии "Невероятные приключения Шурика" из-за опасений провала в прокате. Как сообщает "Абзац", причиной стало давление общественности после скандала с квартирой в Хамовниках.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что в фильме Долина исполняет кавер на провокационный хит Инстасамки "За деньги да". Создателям картины, премьера которой запланирована на 11 декабря, теперь придется в срочном порядке искать замену известной певице или полностью перемонтировать сцены с ее участием.

Решение может быть принято в ближайшие дни, поскольку новогодний прокатный сезон требует оперативных действий от кинокомпании.

