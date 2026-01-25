Легкоатлет из Барнаула Шубенков встал на коньки в шоу Первого канала
Ранее он рассказывал о суровых тренировках на льду
25 января 2026, 09:27, ИА Амител
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков принял участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Он выступил в паре с 23-летней фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой.
Шоу с участием известного спортсмена из Алтайского края вышло в эфир 24 января. Шубенков и Худайбердиева исполнили номер под песню "Очи черные" и набрали 11,82 балла, заняв в тренерском штабе Ильи Авербуха четвертое-пятое места. На этой же позиции фигуристка Александра Трусова и актер Иван Жвакин, которые выступили с аналогичным результатом.
Напомним, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы из Барнаула Сергей Шубенков изучает фигурное катание практически с нуля. Ранее он рассказал о суровых тренировках в "Ледниковом периоде".
10:55:41 25-01-2026
Он же офицер
Ему щас Родину защищать нужно а не скаморошить.
11:46:10 25-01-2026
Гость (10:55:41 25-01-2026) Он же офицерЕму щас Родину защищать нужно а не скамороши...
А вы из рядов защитников нам пишете?
22:37:21 25-01-2026
Гость (11:46:10 25-01-2026) А вы из рядов защитников нам пишете?... По любому, на сапоге убитого товарища.
11:36:44 26-01-2026
гость (22:37:21 25-01-2026) По любому, на сапоге убитого товарища....
"Извините за неровный почерк..."