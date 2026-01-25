Легкоатлет из Барнаула Шубенков встал на коньки в шоу Первого канала

Ранее он рассказывал о суровых тренировках на льду

25 января 2026, 09:27, ИА Амител

Сергей Шубенков на шоу "Ледниковый период" / Фото из Telegram-канала Сергея Шубенкова

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков принял участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Он выступил в паре с 23-летней фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой.

Шоу с участием известного спортсмена из Алтайского края вышло в эфир 24 января. Шубенков и Худайбердиева исполнили номер под песню "Очи черные" и набрали 11,82 балла, заняв в тренерском штабе Ильи Авербуха четвертое-пятое места. На этой же позиции фигуристка Александра Трусова и актер Иван Жвакин, которые выступили с аналогичным результатом.

Напомним, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы из Барнаула Сергей Шубенков изучает фигурное катание практически с нуля. Ранее он рассказал о суровых тренировках в "Ледниковом периоде".