Легкоатлет из Барнаула Шубенков встал на коньки в шоу Первого канала

Ранее он рассказывал о суровых тренировках на льду

25 января 2026, 09:27, ИА Амител

Сергей Шубенков на шоу "Ледниковый период" / Фото из Telegram-канала Сергея Шубенкова
Сергей Шубенков на шоу "Ледниковый период" / Фото из Telegram-канала Сергея Шубенкова

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков принял участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Он выступил в паре с 23-летней фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой.

Шоу с участием известного спортсмена из Алтайского края вышло в эфир 24 января. Шубенков и Худайбердиева исполнили номер под песню "Очи черные" и набрали 11,82 балла, заняв в тренерском штабе Ильи Авербуха четвертое-пятое места. На этой же позиции фигуристка Александра Трусова и актер Иван Жвакин, которые выступили с аналогичным результатом.

Напомним, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы из Барнаула Сергей Шубенков изучает фигурное катание практически с нуля. Ранее он рассказал о суровых тренировках в "Ледниковом периоде".

Комментарии


Гость

10:55:41 25-01-2026

Он же офицер
Ему щас Родину защищать нужно а не скаморошить.

  


Гость

11:46:10 25-01-2026

Гость (10:55:41 25-01-2026) Он же офицерЕму щас Родину защищать нужно а не скамороши...
А вы из рядов защитников нам пишете?

  


гость

22:37:21 25-01-2026

По любому, на сапоге убитого товарища.

  


Гость

11:36:44 26-01-2026

гость (22:37:21 25-01-2026) По любому, на сапоге убитого товарища....
"Извините за неровный почерк..."

  

