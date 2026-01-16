Алексей Смертин приехал на "Полюс холода" и пожаловался, что в Якутии сильно тепло

Спортсмен прибыл в место проведения экстремального забега близ села Томтор, но погода удивила

Алексей Смертин в Якутии / Фото: стоп-кадр с видео Алексея Смертина / телеграм-канал @smertinschool

Экс‑капитан сборной России по футболу Алексей Смертин добрался до села Томтор в Якутии – места проведения экстремального забега "Полюс холода Оймякон". Спортсмен поделился впечатлениями в своем Telegram‑канале, отметив неожиданно теплую для этих мест погоду.

«Томтор встретил глубокой ночью и тишиной. Здесь начинается старт забега "Полюс холода Оймякон". Честно скажу: немного расстроен. Для этих мест слишком тепло… всего -35. Я готовился к -50, ждал настоящего холода. Но погода, как всегда, живет по своим правилам», – написал Алексей.

В видеообращении он добавил, что старт запланирован на раннее утро, и, скорее всего, "ближе к полтиннику будет" – то есть температура опустится до -50 °C.

Ультрамарафон пройдет 16–17 января. Старт - в Оймяконе. В забеге примут участие спортсмены из 44 регионов России, а также из Белоруссии и Японии. Участникам предложены дистанции от 5 км до ультрамарафона на 50 км.

Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, игравший за барнаульское "Динамо", "Локомотив", "Бордо" и "Челси", намерен преодолеть самую длинную трассу.

По его словам, в этом есть особый символизм: в 2025 году спортсмену исполнилось 50 лет, дистанция составляет 50 км, а ожидаемая температура – около -50 °C. Впереди у Смертина – тренировки на морозе, адаптация и финальная подготовка к старту.

