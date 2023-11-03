Пациенты, которым здесь помогли снова радоваться жизни, жалеют лишь о том, что не обратились за помощью раньше

03 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край уже не первый год лидирует в Сибири по количеству пациентов с психическими расстройствами. Но это даже хорошо, говорят специалисты психотерапевтического подразделения Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана (ул. Партизанская, 147). По их словам, расстройств у нас не больше: просто на Алтае их лучше выявляют, а жители не стесняются обращаться за помощью.

Подразделение, которое еще называют клиникой неврозов, – единственное медучреждение за Уралом, где психотерапевтическую и психологическую помощь можно получить бесплатно, просто записавшись по телефону. При этом пациента без лишней нужды не поставят ни на какой учет.

О том, с какими жалобами обращаются в клинику, какую помощь оказывают психотерапевты и что говорят сами пациенты, – в материале amic.ru.

Когда "валерьяночки и травки" не помогают

53-летняя Мария (имя изменено) живет в одном из райцентров Алтайского края. Уже около двух лет она ездит на терапию в клинику неврозов. Но чтобы решиться на обращение к психотерапевту, Марии потребовалось 20 лет.

В 2001 году женщина овдовела: ее муж погиб в боевых действиях. Долгое время Мария пыталась пережить трагедию самостоятельно, но становилось только хуже.

"У меня была депрессия, панические атаки, постоянная тревожность. Порой я просто не могла понять, что со мной происходит. По советам знакомых пила валерьяночки, всякие травки, но ничего не помогало. Была несколько раз у психологов, но они как будто бы формально делали свою работу. Результата никакого не было. Я все больше уходила в себя, аппетита не было, общаться ни с кем не хотелось. Сейчас я понимаю, что тогда я просто жила воспоминаниями и это мне мешало", – рассказывает пациентка.

Только в 2021 году Мария оказалась в психотерапевтическом подразделении в Барнауле. Сходить сюда ей порекомендовал лечащий невролог. Женщина попала на прием к Елене Пестовой, которая заведует всем подразделением.

"Елена Константиновна была первым человеком, который меня здесь встретил. Это замечательный врач и человек, чьи назначения помогли мне родиться заново и начать жить по-другому. Я поняла, что нужно жить дальше, искать радость в детях и внуках", – говорит женщина. Марии назначили не только препараты: она прошла курсы физиотерапии, а также работала с психологом. Пациентка признается, что обращение в клинику неврозов перевернуло ее представление о психотерапии с ног на голову.

"Долго не хотела идти, потому что боялась. Представляла, что тут на тебя сразу смирительную рубашку надевают и пожизненно таблетками пичкают. Но оказалось, что все совсем не так. По сути, это обыкновенное лечение: и психотерапия, и физиотерапия. А главное – это помогает. Всем, у кого на душе неспокойно, теперь советую сюда", – говорит Мария.

Фото: amic.ru

"Само оно не пройдет"

30-летняя Татьяна (имя изменено) проходит лечение в течение месяца, но говорит, что уже чувствует значительные улучшения. Долгое время она жила в постоянном стрессе и думала, что это нормально.

"Я старалась этого не замечать и жить обычной жизнью. Мне казалось, что все так живут", – поясняет девушка.Несколько лет она игнорировала свои проблемы. А летом 2023-го накопившееся напряжение в одночасье "вспыхнуло".

"Летом произошел нелепый случай. Я случайно взяла в аэропорт не тот паспорт. Вылет был из Новосибирска, поэтому привезти мне мой паспорт никто не успел. Начала эмоционировать, все моментально обострилось. С тех пор я самостоятельно справиться уже не могла. Даже людям, про которых я знаю, что они меня любят, отвечала грубо и резко. Ощущение, будто тебя постоянно держит в руках большой мужчина и вечно потряхивает. Работа приносила только разочарование, я не могла ни на чем сконцентрироваться. Даже картину по номерам, которая была почти готова, не смогла дорисовать", – делится Татьяна.Благодаря медикаментам, физиотерапии и работе с психологом девушка начала нормально спать. Того напряжения, которое долгое время преследовало Татьяну, уже почти нет. А жалеет она лишь об одном.

"Теперь я отчетливо понимаю, что жить, как я жила раньше, нельзя. Я долго терпела и пыталась справиться со всем сама. Но бывают ситуации, когда без помощи специалистов это невозможно. Само оно не пройдет. Я сильно затянула. Жалею, что не пришла раньше и не обратилась за помощью", – заключает пациентка.

Помочь за полчаса

Клиника неврозов появилась в Барнауле в 1994 году, рассказывает заведующая подразделением Елена Пестова. По ее словам, раньше получить помощь по психологическому профилю можно было лишь у психиатров на ул. Луговой.

"Но у психиатров очень большой поток других пациентов. Они не всегда успевают посмотреть личную и социальную жизнь человека, углубиться в каждый случай. А время этого уже требовало: непростая обстановка, как раз после афганской войны. Поэтому клиника и создавалась как центр бесплатной психотерапевтической и психологической помощи для жителей Барнаула и всего края. Обратиться сюда может любой желающий", – поясняет психотерапевт.

В 2001 году клиника вошла в структуру Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана. Но принципы работы с пациентами не поменялись, говорит Пестова.

"Подход остается тем же – профессиональная помощь всем желающим абсолютно бесплатно. Единственное, Минздрав поменял принципы приема и уменьшил время на психотерапевтическую беседу. Если раньше врач мог час потратить на пациента, то сейчас у него есть 30 минут. Но мы стараемся успеть по максимуму: пообщаться с человеком, поставить ему диагноз и назначить необходимое лечение", – объясняет руководитель.

Елена Пестова / Фото: amic.ru

Конечно, основное лечение в психотерапии – это подбор препаратов и работа с психологами. Но в барнаульской клинике большое внимание уделяют физиотерапии. Пациентам бесплатно назначают уколы, лечебный массаж, электросон, магнитотерапию и другие процедуры.

Электросон способен улучшить состояние при самых разных расстройствах, говорит физиотерапевт Ирина Бабушкина. Специальные аппараты слабым током воздействуют на клетки мозга и расслабляют пациента.

"Очень многие приходят к нам с бессонницей. После курса физиотерапии у них улучшаются и сон, и общее состояние. Появляется тонус, улучшается настроение, убираются раздражительность и плаксивость", – объясняет специалист.Во многих клиниках такие процедуры стоят немалых денег. Но в барнаульской клинике неврозов пациентам назначают их абсолютно бесплатно. За день через кабинет физиотерапии проходит до 60 человек.

Другие подобные медучреждения, которые безвозмездно оказывают людям комплексное лечение расстройств, есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

Нужда в психотерапевтах только растет

С каждым годом количество людей с психическими расстройствами или пограничными состояниями только увеличивается, констатирует Елена Пестова. По ее словам, причин много: разрушительная пандемия коронавируса, напряженная обстановка в мире и бешеный поток информации, в котором нам всем приходится жить.

Около 20% из тех, кто обращается в клинику, – молодежь. Особенно часто помощь требуется студентам, которые приехали из районов и не могут быстро адаптироваться к новым условиям.

"Все чаще встречается инфантилизм. Есть даже научные работы о том, что молодое общество стало инфантильным. В какой-то момент в воспитании случился перекос, и мы стали баловать детей, многое им разрешать. Есть и обратная сторона. Это синдром перфекциониста, когда дети слишком много учатся, ходят на какие-то кружки и перегружаются. Мамы и папы требуют от них пятерок и красных дипломов, и все это приводит к невротическим нарушениям", – рассказывает психотерапевт.

Чаще всего барнаульские психотерапевты работают с астеническим синдромом, тревожно-депрессивным расстройством, постковидными синдромами, паническими атаками. Специальные программы помощи действуют для людей, переживших катастрофы или пострадавших от насилия, а также для тех, кто потерял близких.

Только в этом году психотерапевтическое подразделение оказало помощь 22,5 тысячи жителей региона.

Елена Пестова подчеркивает: чем раньше человек обратится за помощью, тем меньше риск, что его проблемы станут хроническими. Стресс и тревога – это бомбы замедленного действия, если старательно их игнорировать.

"Человек – это сообщающийся сосуд. Перенесенная травма, будь то смерть близкого, насилие или другие потрясения, никуда не уходит. Все это остается глубоко на уровне подсознания", – предупреждает специалист.

Поэтому она рекомендует не затягивать и обратиться за профессиональной помощью, если вы потеряли душевный комфорт. В клинику неврозов можно записаться по телефону или через "Госуслуги". Никакого направления от других врачей при этом не требуется.