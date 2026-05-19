Летние каникулы у барнаульских школьников начнутся с 27 мая
Соответствующую рекомендацию дало Министерство образования и науки Алтайского края
19 мая 2026, 14:01, ИА Амител
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Министерство образования и науки Алтайского края рекомендовало установить период летних каникул для школьников с 27 мая по 31 августа. Таким образом, отдых у учащихся продлится чуть больше трех месяцев.
Напомним, в Барнауле торжественные линейки, посвященные последнему звонку, для одиннадцатиклассников пройдут во вторник, 26 мая. А вот для девятиклассников каждая школа выбирает дату самостоятельно.
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