Metallica выпустила новый клип

Композиция If Darkness Had a Son взята из альбома 72 Seasons, который выйдет 14 апреля

02 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: metallica.com

Американская группа Metallica представила третий сингл с предстоящего альбома 72 Seasons. Клип на новую песню If Darkness Had a Son опубликован на YouTube-канале коллектива.

Релиз 11-го по счёту студийника состоится 14 апреля. В январе музыканты уже выпускали клип на песню Screaming Suicide, а в конце ноября прошлого года – на Lux Æterna.

Предыдущий, 10-й студийный альбом группы под названием Hardwired... to Self-Destruct был выпущен в 2016 году. После выхода 72 Seasons музыканты до сентября 2024 года будут находиться в мировом турне, однако России в планах у них нет.