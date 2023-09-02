Лучшего флориста выбрали в Барнауле в День города

Мастера представили совершенно невероятные цветочные образы, наполненные глубоким смыслом

02 сентября 2023, 21:10, ИА Амител





Фото: комитет по предпринимательству города Барнаула

В Барнауле в День города провели конкурс среди флористов и выбрали самого лучшего из них. Причем свои работы участники создавали на глазах публики. И зрители также принимали участие в голосовании за лучшего цветочника. Как это было – читайте в нашем материале.

"Мой город – Барнаул" – именно под таким девизом создавали композиции участники конкурса флористов в рамках дня рождения краевой столицы на улице Мало-Тобольской.

В этом году за победу в конкурсе боролись шесть флористов из разных цветочных салонов города. Они представили совершенно невероятные цветочные образы, которые, как утверждают они сами, наполнены глубоким философским смыслом.

За всем происходящим пристально следило жюри, а также гости и жители Барнаула.

Разбор и комментарии по каждой работе после конкурса давал председатель жюри, чемпион России по флористике Вадим Казанский.

Все работы были выполнены мастерски, и главное – с большой любовью. А потому перед жюри и зрителями, принимавшими участие в голосовании, стояла трудная задача – выбрать лучшего из лучших.

Публика и конкурсанты с нетерпением ждали момента, когда объявят имена победителей и призеров.

И вот их назвали:

- лучшим флористом признана Тарасова Ирина, сотрудница магазина "Цветы для Вас";

по итогам зрительского голосования победителем стала флорист Кривцова Елена из салона цветов "Александровский сад".

По завершении церемонии награждения жюри и участники поделились своими впечатлениями.

"Благодарю за хорошую организацию конкурса. Это большое событие для представителей нашей профессии в городе Барнауле. Я очень рада, что флористы проявили смелость принять участие. Знаю, что большинство участвовали в конкурсе впервые. Это огромный опыт для участников, который поможет повысить качество и уровень наших услуг. А гости праздника смогли увидеть цветы в новом, креативном исполнении. Надеюсь, это станет ежегодной традицией для нашего города", – отметила Татьяна Бородина, чемпион Сибири по профессиональной флористике 2015 года и Красноярского края 2018 года, призер чемпионата России 2018, чемпион Московского конкурса флористов 2021 и призер Russian awards 20.

Вадим Казанский поблагодарил организаторов за мероприятия. "Это большое событие для представителей нашей профессии в городе Барнауле, огромный опыт для участников, который позволит повысить качество и уровень услуг", - отметил эксперт.

Каждая работа выделялась своим стилем и уникальным почерком, сказал Константин Хусаинов (г. Томск) - скульптор, создатель декораций, бутафории и персонажей для анимационных роликов, разработчик рекламных концепций для телевидения.

"Композиции ожили благодаря сочетанию цветов, форм и текстур. Видно, что каждый участник вложил частичку себя, энергию, личный посыл в свою работу. Было непросто выбрать победителя. Все участники показали свои навыки флористики на высоком уровне. Каждый достоин похвалы за качество и оригинальность, представленных работ. Ваше творчество действительно приносит радость и вдохновение окружающим людям, отображая красоту природы и ее многообразие. Флористика - искусство, требующее не только технического мастерства, но и тонкого вкуса и внимания к деталям. Представленные работы доказывают, что конкурсанты овладели всеми этими навыками.Буквально создав целые миры из цветов и растений, в которых каждый элемент сливается в одно гармоничное целое.

У вас есть все основания гордиться собой и проделанной работой. Я надеюсь, что этот конкурс станет только началом вашего пути к еще большим творческим высотам", - добавил эксперт.