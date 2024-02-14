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Любмени и безумные трусы. Подборка креативных подарков на 14 февраля

Оригинальность идей маркетологов ко Дню всех влюбленных не знает границ

14 февраля 2024, 07:30, ИА Амител

Любмени из российских супермаркетов / Фото: vkusvill.ru
Любмени из российских супермаркетов / Фото: vkusvill.ru

К 14 февраля можно относиться по-разному. Не любить, не праздновать, использовать как повод признаться в любви или напомнить, как сильно любим. А еще можно сделать его незабываемым. Кажется, к этому и стремятся все маркетологи мира, придумывая оригинальные подарки. Шоколад и букет цветов – это, конечно, приятно, а как насчет пельменей в виде сердечек?

Самые креативные подарки – в нашей подборке.

Смешные подарки на 14 февраля / Фото: vkusvill.ru, wildberries.ru, ozon.ru
интернет

Комментарии 2

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Гость

09:51:05 14-02-2024

Примитивный "креатив"!

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Гость

10:49:19 14-02-2024

Любмени - идея понравилась) любса уже в духовочке)

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