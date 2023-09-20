"Лютый взрыв". Появились фото разрушений в жилом доме в Балашихе

Газ взорвался в 08:20 утра, в этот момент многие жители еще спали

20 сентября 2023, 13:19, ИА Амител

































В Балашихе произошел взрыв в жилом доме / Фото: t.me/shot_shot / t.me/bazabazon / t.me/breakingmash

В Балашихе произошел мощный взрыв в многоквартирном доме, разрушено несколько этажей. Повреждено не менее 10 квартир, почти полностью уничтожено три. Самые серьезные разрушения на третьем, четвертом и пятом этажах.

По предварительным данным, газ взорвался в 08:20 утра. В этот момент многие жители еще спали.

На месте работают экстренные службы, спасатели разбирают завалы.

"Одного из пострадавших при взрыве спасатели достали из квартиры на первом этаже. Мужчина был весь в крови. Его сейчас осматривают медики", – сообщает Telegram-канал Shot.

Под завалами девятиэтажки находится ребенок, к нему сейчас пробираются спасатели.

Как уточняет Telegram-канал Mash, еще несколько человек могут оставаться под обломками – есть угроза обвала пятого и шестого этажей.