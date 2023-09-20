"Лютый взрыв". Появились фото разрушений в жилом доме в Балашихе
Газ взорвался в 08:20 утра, в этот момент многие жители еще спали
20 сентября 2023, 13:19, ИА Амител
В Балашихе произошел мощный взрыв в многоквартирном доме, разрушено несколько этажей. Повреждено не менее 10 квартир, почти полностью уничтожено три. Самые серьезные разрушения на третьем, четвертом и пятом этажах.
По предварительным данным, газ взорвался в 08:20 утра. В этот момент многие жители еще спали.
На месте работают экстренные службы, спасатели разбирают завалы.
"Одного из пострадавших при взрыве спасатели достали из квартиры на первом этаже. Мужчина был весь в крови. Его сейчас осматривают медики", – сообщает Telegram-канал Shot.
Под завалами девятиэтажки находится ребенок, к нему сейчас пробираются спасатели.
Как уточняет Telegram-канал Mash, еще несколько человек могут оставаться под обломками – есть угроза обвала пятого и шестого этажей.
"Прозвучал взрыв, лютый прям", – рассказал на видео житель соседнего дома.
13:31:34 20-09-2023
Не диверсия?
14:10:35 20-09-2023
Всё-таки дома с газом - это как пороховые бочки. В любой момент рвануть может. Из-за самих жителей, которые неаккуратно с гахом обращаются, либо из-за неисправностей в этом газовом хозяйстве.
14:53:23 20-09-2023
жить в многоквартирном доме с газом, значит очень доверять всем своим соседям
15:14:52 20-09-2023
Гость (14:53:23 20-09-2023) жить в многоквартирном доме с газом, значит очень доверять в... И тем, кто обслуживает это газовое хозяйство.
08:53:07 21-09-2023
вот почему при советской власти газ не взрывался?наверное,не было нужды все на газ списывать. пройдет пару лет и выяснится,что газ то не виноват...
12:48:37 21-09-2023
Гость (08:53:07 21-09-2023) вот почему при советской власти газ не взрывался?наверное,не... Взрывались. Первая же ссылка в поисковике: "25 декабря 1967 года прямо у Садового кольца в Москве рухнула часть пятиэтажного дома. Взрыв огромной силы уничтожил целый подъезд, погибли 147 человек." - Взрыв бытового газа. "12 января 1969 года. взрыв бытового газа в многоквартирном доме в г. Елгава (Латвийская ССР): замёрзла труба для отвода конденсата и образовалась трещина в газопроводе, через которую газ просочился в подвал дома. Приехавшие газовщики вместо эвакуации людей стали искать место утечки. Прогремевший взрыв разрушил треть дома. На месте погибли 39 чел., в т.ч. 14 детей. Из 11 раненых 2 умерли в больнице."