Магазинный вор в Барнауле снес девушку, когда пытался скрыться

Пострадавшей вызывали скорую помощь

01 сентября 2023, 10:55, ИА Амител

Кадо из видео

Магазинный вор в Барнауле совершил кражу и отправил девушку в больницу. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Молодой человек стащил вещь в магазине "Фэмили" в ТРЦ "Европа" и попытался скрыться. По пути он врезался в посетительницу, от чего та упала на пол.

Поймали ли вора - неизвестно. В сообществе "Инцидент Барнаул" отметили, что пострадавшей пришлось вызывать скорую помощь.