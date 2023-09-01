Магазинный вор в Барнауле снес девушку, когда пытался скрыться
Пострадавшей вызывали скорую помощь
01 сентября 2023, 10:55, ИА Амител
Кадо из видео
Магазинный вор в Барнауле совершил кражу и отправил девушку в больницу. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Молодой человек стащил вещь в магазине "Фэмили" в ТРЦ "Европа" и попытался скрыться. По пути он врезался в посетительницу, от чего та упала на пол.
Поймали ли вора - неизвестно. В сообществе "Инцидент Барнаул" отметили, что пострадавшей пришлось вызывать скорую помощь.
11:05:41 01-09-2023
Поймали ли вора - неизвестно --- самое главное неизвестно