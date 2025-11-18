Киноверсия спектакля и триптих-концерт. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие семь дней

Пришло время узнать, куда мы отправимся на этой неделе. А вариантов масса. Подборка самых ярких событий на эту неделю от amic.ru.

Показ фильма "Двадцать дней без войны"

Конец 1942 года. Фронтовой журналист Лопатин приезжает в Ташкент в 20-дневный отпуск за Сталинград. Ему, оглушенному и ослепленному огнем, мирная жизнь кажется странной и непривычной: размокшие саманные домики, снег пополам с грязью, хлебные карточки, судорожно зажатые в кулаке, сводки от Советского Информбюро, убогий быт, похоронки и… театры, которые продолжали работу в тылу. За 20 дней отпуска без войны Лопатин успевает побывать на Ташкентской киностудии, где снимается фильм по его военным очеркам, встретить новый 1943 год в мирной компании и пережить яркую любовь.

18 ноября, 14:00. Кинотеатр "Премьера". Стоимость можно узнать по телефону +7 (385) 262-83-30.

Киноверсия спектакля "Воскресение". Проект "Театр в кино"

Дмитрий Нехлюдов старается облегчить участь девушки, которую когда-то обесчестил. Он встречает ее случайно на суде и попадает в ту жизнь, которая была ему непривычна и которую он не знал.

18 ноября, 19:00. Киномир в ТРЦ Galaxy. 500–800 рублей.

Спектакль "Остров заблудших душ"

Спектакль поставлен по одной из известнейших пьес самого блестящего ирониста нашего времени Вуди Аллена Central Park West. В центре действия – Филлис, успешный психоаналитик, независимая бизнес-леди, которая помогает состоятельным пациентам решить психологические проблемы. Ей кажется, что у нее идеальная семья. Но однажды она узнает об измене мужа, адвоката Сэма. В ролях – Андрей Ильин, Вадим Дубровицкий, Ольга Прокофьева, Юлия Меньшова.

19 ноября, 19:00. Театр драмы им. Шукшина. 3000–7000 рублей.

ХV Всероссийский фестиваль Андрея Петрова

В Государственной филармонии Алтайского края состоится заключительный концерт XV Всероссийского фестиваля Андрея Петрова. В первом отделении концерта "Не только кино" прозвучат симфонические произведения композитора в исполнении симфонического оркестра филармонии Алтайского края под управлением Дмитрия Лузина. Во втором отделении прозвучит музыка из фильмов, знакомая многим поколениям россиян и ставшая музыкальной киноклассикой нашей страны.

20 ноября, 18:30. Государственная филармония Алтайского края. 1000–2500 рублей.

Триптих-концерт "Горе от ума"

Что такое "Горе от ума" сегодня: трагедия, комедия, драма? Сразу три спектакля развернутся в настоящем времени и свободном пространстве сцены. Спектакль "Мастерской Михаила Тумашова".

21 ноября, 18:00. Концертный зал АГИК. 500 рублей.

"Музыкальный дивертисмент" в филармонии

"Музыкальный дивертисмент" – новая программа заслуженного артиста России Александра Тростянского (скрипка) и лауреата международных конкурсов Александра Вершинина (фортепиано), отличающаяся утонченностью, изысканностью и красотой звучания произведений, отражающих характерные особенности разных стран мира. В программе будут исполнены сочинения Ф. Шопена, Ф. Момпоу, А. Драго, Р. Щедрина, Дж. Энеску.

22 ноября, 17:00. Государственная филармония Алтайского края. 300–500 рублей.

Пьеса "Моя бабушка курит трубку"

Говорят, что если жизнь не клеится, нужно поймать лягушку, посадить на ладонь, плюнуть ей на спину три раза и бросить прочь. И все напасти уйдут вместе с лягушкой. Еще можно поплевать через левое плечо, найти четырехлистный клевер, повесить подкову над входом. В общем, много вариантов. Но что делать, если тебе всего 10 лет, у тебя в запасе только 12 месяцев, а на дворе 90-е годы? Если ты ведешь отчаянную борьбу с неизлечимой болезнью, и твоя бабушка Рая, похожая на настоящего пирата, старается спасти тебя любыми возможными и невозможными способами? Нет, это не бразильская мелодрама, где в конце все будут счастливы. Это честная, трогательная, пронзительная история, рассказанная через детский дневник.

23 ноября, 18:00. Творческая площадка "Не беси". 500 рублей.

