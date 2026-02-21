Россиянин в маске с лицом Якубовича ограбил ювелирный магазин на 1,8 млн рублей

Грабителя задержали, похищенное нашли у него дома

21 февраля 2026, 18:02, ИА Амител

В Москве задержали грабителя, который совершил дерзкое ограбление ювелирного магазина в маске с лицом Леонида Якубовича. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 16 февраля в ювелирном салоне на Свободном проспекте. Злоумышленник в маске разбил витрину и похитил украшения на сумму 1,8 млн рублей, после чего скрылся.

Вскоре грабителя задержали. Им оказался 29-летний рецидивист. Примечательно, что в момент преступления он был в маске с изображением известного телеведущего. Похищенные ювелирные изделия полицейские обнаружили у злоумышленника дома.

Мужчина полностью признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.