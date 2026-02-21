Россиянин в маске с лицом Якубовича ограбил ювелирный магазин на 1,8 млн рублей
Грабителя задержали, похищенное нашли у него дома
21 февраля 2026, 18:02, ИА Амител
В Москве задержали грабителя, который совершил дерзкое ограбление ювелирного магазина в маске с лицом Леонида Якубовича. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 16 февраля в ювелирном салоне на Свободном проспекте. Злоумышленник в маске разбил витрину и похитил украшения на сумму 1,8 млн рублей, после чего скрылся.
Вскоре грабителя задержали. Им оказался 29-летний рецидивист. Примечательно, что в момент преступления он был в маске с изображением известного телеведущего. Похищенные ювелирные изделия полицейские обнаружили у злоумышленника дома.
Мужчина полностью признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
21:12:53 21-02-2026
Сектор ПРИЗ!!!!
13:08:26 22-02-2026
Не того взяли! Это взаправдишный Якубович был
23:23:14 22-02-2026
Гость (13:08:26 22-02-2026) Не того взяли! Это взаправдишный Якубович был... На одних соленьях с поля чудес не проживешь