На Ямале разбился вертолет с десятью россиянами на борту

Пострадавших нет, все пассажиры и члены экипажа живы

21 февраля 2026, 17:34, ИА Амител

Разбившийся вертолет / Фото: t.me/uraltransprok

Утром 21 февраля в Ямальском районе произошло крушение вертолета Ми-8. Борт авиакомпании "Ямал", вылетевший из села Панаевск в Яр-Сале, пролетел около 400 метров и совершил жесткую посадку на заснеженное поле, сообщает "Север-Пресс".

На борту находились десять человек — пассажиры и члены экипажа. Никто из них серьезно не пострадал. Всем оказали медицинскую помощь на месте, после чего людей разместили в здании местного Дома культуры, напоили горячим чаем.

«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. За ними из Салехарда вылетел резервный борт», — прокомментировали в авиакомпании.

Для контроля ситуации в Панаевск выехал глава Ямальского района Артем Чуланов. Также туда направлен транспорт для эвакуации пассажиров и экипажа.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Причины аварии устанавливаются.