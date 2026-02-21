На Ямале разбился вертолет с десятью россиянами на борту

Пострадавших нет, все пассажиры и члены экипажа живы

21 февраля 2026, 17:34, ИА Амител

Разбившийся вертолет / Фото: t.me/uraltransprok
Утром 21 февраля в Ямальском районе произошло крушение вертолета Ми-8. Борт авиакомпании "Ямал", вылетевший из села Панаевск в Яр-Сале, пролетел около 400 метров и совершил жесткую посадку на заснеженное поле, сообщает "Север-Пресс".

На борту находились десять человек — пассажиры и члены экипажа. Никто из них серьезно не пострадал. Всем оказали медицинскую помощь на месте, после чего людей разместили в здании местного Дома культуры, напоили горячим чаем.

«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. За ними из Салехарда вылетел резервный борт», — прокомментировали в авиакомпании.

Для контроля ситуации в Панаевск выехал глава Ямальского района Артем Чуланов. Также туда направлен транспорт для эвакуации пассажиров и экипажа.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Причины аварии устанавливаются.

Комментарии 2

Гость

08:17:57 22-02-2026

Когда последний вертолёт выпустили? Хоть один то после вставания с колен?

Гость

11:54:57 22-02-2026

Гость (08:17:57 22-02-2026) Когда последний вертолёт выпустили? Хоть один то после встав... Приболел? Вертолеты серийно строятся на нескольких заводах постоянно!

