На Ямале разбился вертолет с десятью россиянами на борту
Пострадавших нет, все пассажиры и члены экипажа живы
21 февраля 2026, 17:34, ИА Амител
Утром 21 февраля в Ямальском районе произошло крушение вертолета Ми-8. Борт авиакомпании "Ямал", вылетевший из села Панаевск в Яр-Сале, пролетел около 400 метров и совершил жесткую посадку на заснеженное поле, сообщает "Север-Пресс".
На борту находились десять человек — пассажиры и члены экипажа. Никто из них серьезно не пострадал. Всем оказали медицинскую помощь на месте, после чего людей разместили в здании местного Дома культуры, напоили горячим чаем.
«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. За ними из Салехарда вылетел резервный борт», — прокомментировали в авиакомпании.
Для контроля ситуации в Панаевск выехал глава Ямальского района Артем Чуланов. Также туда направлен транспорт для эвакуации пассажиров и экипажа.
Транспортная прокуратура организовала проверку. Причины аварии устанавливаются.
08:17:57 22-02-2026
Когда последний вертолёт выпустили? Хоть один то после вставания с колен?
11:54:57 22-02-2026
Гость (08:17:57 22-02-2026) Когда последний вертолёт выпустили? Хоть один то после встав... Приболел? Вертолеты серийно строятся на нескольких заводах постоянно!