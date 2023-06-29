Максимально стабильно: билайн лидирует по надежности мобильного интернета в Барнауле

Это позволяет клиентам оператора ездить по городу, слушая музыку, общаясь по видеосвязи и играя в онлайн-игры без заминок

29 июня 2023, 10:00, ИА Амител LatgCAyoM

Автобус. Смартфон / Фото: freepik.com

Агентство "Телеком Дейли" проверило работу сотовых операторов в Барнауле. Эксперт проехал 150 км по улицам города в часы пик, замеряя надежность сети и скорость интернета операторов связи там, где стабильный мобильный интернет особенно важен: по дороге на работу и в деловом центре. По параметрам, отвечающим за надежность соединения, лидером стал билайн.

Надежный мобильный интернет помогает с пользой проводить время в дороге:

водителю – слушать музыку и использовать навигатор;

пассажирам – просматривать видео, листать ленты соцсетей, звонить по видеосвязи или играть в онлайн-игры без заминок.

Эксперты протестировали надежность мобильного интернета, замеряя стабильность соединения и время отклика (пинг) с помощью измерительного комплекса TEMS Investigation*.

Стабильность соединенияБыла протестирована с помощью загрузки эталонной страницы, содержащей все виды контента: текст, визуал и видео. Билайн набрал максимально возможные 100%, при этом среднее значение успешности загрузки такой страницы в Барнауле составляет 99,5%. Уровень задержки сигнала или пинг (англ. Pıng)*Эта характеристика должна стремиться к минимуму. Низкие значения обеспечивают быстрый обмен информацией между пользователями интернета, например, в онлайн-играх. Здесь лидером стал билайн со средним показателем 82 мс.

"Надежность сети – параметр, который является для нас приоритетным. Именно на нем мы фокусируем внимание, занимаясь развитием сети в регионе. Например, в прошлом году билайн внедрил в Алтайском крае технологии VoLTE* и VoWiFi*, улучшающие качество голосовой связи, построил новые базовые станции и оптимизировал сеть так, чтобы больше пользователей могли одновременно решать свои задачи в сети с комфортом", – комментирует результаты исследования директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.

По его словам, исследование, проведенное "Телеком Дейли" (кстати, вот оно), показало, что выражение "сидеть в интернете" теряет свою актуальность – сеть билайн в Барнауле обеспечивает надежный доступ и позволяет ездить по всему городу, слушая любимую музыку и общаясь по видеосвязи.

* TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation "Тест Мобайл Систем Инвестигейшн") – измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем; Pıng ("Пинг") – время отклика; VoLTE (Voice over LTE "Войс овер ЛТЕ") – технология усиления голосовой связи; VoWiFi (Voice over Wi-Fi "Войс овер Вай-Фай") – технология звонков через интернет.

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