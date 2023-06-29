Максимально стабильно: билайн лидирует по надежности мобильного интернета в Барнауле
Это позволяет клиентам оператора ездить по городу, слушая музыку, общаясь по видеосвязи и играя в онлайн-игры без заминок
29 июня 2023, 10:00, ИА Амител LatgCAyoM
Агентство "Телеком Дейли" проверило работу сотовых операторов в Барнауле. Эксперт проехал 150 км по улицам города в часы пик, замеряя надежность сети и скорость интернета операторов связи там, где стабильный мобильный интернет особенно важен: по дороге на работу и в деловом центре. По параметрам, отвечающим за надежность соединения, лидером стал билайн.
Надежный мобильный интернет помогает с пользой проводить время в дороге:
- водителю – слушать музыку и использовать навигатор;
- пассажирам – просматривать видео, листать ленты соцсетей, звонить по видеосвязи или играть в онлайн-игры без заминок.
Эксперты протестировали надежность мобильного интернета, замеряя стабильность соединения и время отклика (пинг) с помощью измерительного комплекса TEMS Investigation*.
- Стабильность соединенияБыла протестирована с помощью загрузки эталонной страницы, содержащей все виды контента: текст, визуал и видео. Билайн набрал максимально возможные 100%, при этом среднее значение успешности загрузки такой страницы в Барнауле составляет 99,5%.
- Уровень задержки сигнала или пинг (англ. Pıng)*Эта характеристика должна стремиться к минимуму. Низкие значения обеспечивают быстрый обмен информацией между пользователями интернета, например, в онлайн-играх. Здесь лидером стал билайн со средним показателем 82 мс.
"Надежность сети – параметр, который является для нас приоритетным. Именно на нем мы фокусируем внимание, занимаясь развитием сети в регионе. Например, в прошлом году билайн внедрил в Алтайском крае технологии VoLTE* и VoWiFi*, улучшающие качество голосовой связи, построил новые базовые станции и оптимизировал сеть так, чтобы больше пользователей могли одновременно решать свои задачи в сети с комфортом", – комментирует результаты исследования директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.
По его словам, исследование, проведенное "Телеком Дейли" (кстати, вот оно), показало, что выражение "сидеть в интернете" теряет свою актуальность – сеть билайн в Барнауле обеспечивает надежный доступ и позволяет ездить по всему городу, слушая любимую музыку и общаясь по видеосвязи.
* TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation "Тест Мобайл Систем Инвестигейшн") – измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем; Pıng ("Пинг") – время отклика; VoLTE (Voice over LTE "Войс овер ЛТЕ") – технология усиления голосовой связи; VoWiFi (Voice over Wi-Fi "Войс овер Вай-Фай") – технология звонков через интернет.Реклама
11:18:19 29-06-2023
а "Билайн" пишется, случайно, не в кавычках и не с заглавной буквы??? наймите уже корректора....
11:24:58 29-06-2023
R22 (11:18:19 29-06-2023) а "Билайн" пишется, случайно, не в кавычках и не с заглавной... правильно все написано
11:29:13 29-06-2023
R22 (11:18:19 29-06-2023) а "Билайн" пишется, случайно, не в кавычках и не с заглавной... Амик как обычно. Типа так ближе к народу.
14:15:35 29-06-2023
R22 (11:18:19 29-06-2023) а "Билайн" пишется, случайно, не в кавычках и не с заглавной... Он не то что случайно, а специально уже давно не пишется в кавычках и с заглавной - ребрендинг.
12:25:32 29-06-2023
Кто сказала и что за авторитет??? Билайн очень непорядочно себя проявляет по отношению к Абонентам!!!
19:59:45 29-06-2023
Лол в Барнауле показал себя надежно, а в Екб нет интернета с 14 часов по мск))) Спасибо, пойду ка я в мтс