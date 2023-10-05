Схватил тонувшую девочку за руку и со слезами начал тянуть, было очень тяжело

05 октября 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на родителей девочки

В Новосибирской области родители восьмилетней девочки просят наградить второклассника, вытащившего их дочь из наполненной водой сливной ямы, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, инцидент произошел 3 октября в поселке имени Крупской. Девочка отошла на несколько метров от остановки и провалилась в яму, которую не увидела из-за травы. Ее спас мальчик. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, поскольку ранее в эту же яму провалился другой ребенок.

"Она кричала о помощи и как раз Дима ее оказал. Как он ее доставал – это чудо. Он худенький мальчик, меньше дочки. У него слезы лились, настолько было тяжело. Если бы не он, она бы сама не выбралась", – рассказала мама девочки.

Как вспоминает сам Дима, он схватил девочку за руку и начал тянуть, звал на помощь. Его мама считает, что в тот момент Бог дал ему силы.

Выяснилось, что сливная яма принадлежит магазину, зимой 2023 года в нее провалился мальчик. После очередного инцидента яму прикрыли двумя досточками.