НОВОСТИПроисшествия

Мама мальчика, вытащившего девочку из сливной ямы, уверена, что Бог дал ему силы

Схватил тонувшую девочку за руку и со слезами начал тянуть, было очень тяжело

05 октября 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на родителей девочки
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на родителей девочки

В Новосибирской области родители восьмилетней девочки просят наградить второклассника, вытащившего их дочь из наполненной водой сливной ямы, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, инцидент произошел 3 октября в поселке имени Крупской. Девочка отошла на несколько метров от остановки и провалилась в яму, которую не увидела из-за травы. Ее спас мальчик. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, поскольку ранее в эту же яму провалился другой ребенок.

"Она кричала о помощи и как раз Дима ее оказал. Как он ее доставал – это чудо. Он худенький мальчик, меньше дочки. У него слезы лились, настолько было тяжело. Если бы не он, она бы сама не выбралась", – рассказала мама девочки.

Как вспоминает сам Дима, он схватил девочку за руку и начал тянуть, звал на помощь. Его мама считает, что в тот момент Бог дал ему силы.

Выяснилось, что сливная яма принадлежит магазину, зимой 2023 года в нее провалился мальчик. После очередного инцидента яму прикрыли двумя досточками.

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НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область дети спасение людей

Комментарии 5

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Гость

17:58:18 05-10-2023

Законы физики, биология и стресс!.. помогли... если бы мамаша не верила во всякую чушь, а была умнее, развивала мозг образованием с детства, то не попал бы ни кто в плохую ситуацию!..

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Гость

19:07:04 05-10-2023

Ну вот, хохлы сейчас начнут распространять новость. Эта их любимая тема, показатель уровня жизни в России. Как дети тонут в ямах. Начнут кидать ссылки на ваши статьи.

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Кирилл

08:27:29 06-10-2023

Ладно мальчик спас девочку, мальчонку теперь в герои записали. А стоит мужику девочку спасти запишут в педофилы, так как был телесный контакт с ребенком, а как ещё вытащить телекинезом люди не владеют. А если бы мужчина мимо прошел клушы заклевали бы. Любит народ двойные стандарты и ярлыки.

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Гость

09:07:37 06-10-2023

Хорошо что все так закончилось! Обоим деткам здоровья!

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Гость

15:29:08 06-10-2023

Какой бог? Вуду?

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