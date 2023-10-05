Мама мальчика, вытащившего девочку из сливной ямы, уверена, что Бог дал ему силы
Схватил тонувшую девочку за руку и со слезами начал тянуть, было очень тяжело
05 октября 2023, 17:28, ИА Амител
В Новосибирской области родители восьмилетней девочки просят наградить второклассника, вытащившего их дочь из наполненной водой сливной ямы, пишет "КП-Новосибирск".
Напомним, инцидент произошел 3 октября в поселке имени Крупской. Девочка отошла на несколько метров от остановки и провалилась в яму, которую не увидела из-за травы. Ее спас мальчик. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, поскольку ранее в эту же яму провалился другой ребенок.
"Она кричала о помощи и как раз Дима ее оказал. Как он ее доставал – это чудо. Он худенький мальчик, меньше дочки. У него слезы лились, настолько было тяжело. Если бы не он, она бы сама не выбралась", – рассказала мама девочки.
Как вспоминает сам Дима, он схватил девочку за руку и начал тянуть, звал на помощь. Его мама считает, что в тот момент Бог дал ему силы.
Выяснилось, что сливная яма принадлежит магазину, зимой 2023 года в нее провалился мальчик. После очередного инцидента яму прикрыли двумя досточками.
17:58:18 05-10-2023
Законы физики, биология и стресс!.. помогли... если бы мамаша не верила во всякую чушь, а была умнее, развивала мозг образованием с детства, то не попал бы ни кто в плохую ситуацию!..
19:07:04 05-10-2023
Ну вот, хохлы сейчас начнут распространять новость. Эта их любимая тема, показатель уровня жизни в России. Как дети тонут в ямах. Начнут кидать ссылки на ваши статьи.
08:27:29 06-10-2023
Ладно мальчик спас девочку, мальчонку теперь в герои записали. А стоит мужику девочку спасти запишут в педофилы, так как был телесный контакт с ребенком, а как ещё вытащить телекинезом люди не владеют. А если бы мужчина мимо прошел клушы заклевали бы. Любит народ двойные стандарты и ярлыки.
09:07:37 06-10-2023
Хорошо что все так закончилось! Обоим деткам здоровья!
15:29:08 06-10-2023
Какой бог? Вуду?