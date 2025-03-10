Мартовские морозы ударят по Сибири в ближайшие дни
В течение недели ночные температуры будут колебаться от -15 до -20 градусов
10 марта 2025, 12:00, ИА Амител
Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru
На неделе с 10 по 16 марта в Сибири ожидают похолодание до -20 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
На западе Сибири, в Омской, Томской и Новосибирской областях ночные температуры составят -15...-20 градусов. Днем ожидают -5...-10 градусов. К выходным температура воздуха повысится: ночью прогнозируют от -9 до -14 градусов, а днем столбики термометров покажут -4...+1 градус.
По данным синоптиков, погодная аномалия затронет не только Сибирь, но и Уральский, а также Дальневосточный федеральные округа.
12:03:58 10-03-2025
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аааа! мы все умрем!!!