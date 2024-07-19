Человек погиб в аварии на трассе под Бийском

Еще несколько человек пострадали

19 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Фото с места аварии / Прокуратура Алтайского края

18 июля в Бийском районе на трассе произошло смертельное ДТП. В результате аварии три человека пострадали, один погиб. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Авария случилась около 16:00 на трассе Бийск – Карабинка – Республика Алтай. Автомобиль слетел с дороги и перевернулся.

По информации пресс-службы станции скорой медицинской помощи Бийска, опубликованной в Telegram-канале, шестилетний ребенок и еще один человек получили травмы средней степени тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всех их доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.