Человек погиб в аварии на трассе под Бийском
Еще несколько человек пострадали
19 июля 2024, 07:00, ИА Амител
Фото с места аварии / Прокуратура Алтайского края
18 июля в Бийском районе на трассе произошло смертельное ДТП. В результате аварии три человека пострадали, один погиб. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Авария случилась около 16:00 на трассе Бийск – Карабинка – Республика Алтай. Автомобиль слетел с дороги и перевернулся.
По информации пресс-службы станции скорой медицинской помощи Бийска, опубликованной в Telegram-канале, шестилетний ребенок и еще один человек получили травмы средней степени тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Всех их доставили в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
11:35:17 19-07-2024
Мчался отдохнуть наверно в горный. Спешил стаканчик опрокинуть на берегах Катунских. Отлетался.