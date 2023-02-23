В Алтайском крае местами потеплело до +14 градусов

В Сибири накануне случилось резкое потепление, из-за которого стали быстро оседать сугробы

23 февраля 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на отдельных метеостанциях в среду, 22 февраля, термометры зафиксировали потепление до +14 градусов. Об этом сообщает "Псковская лента новостей" со ссылкой на метеоцентр "Фобос".

По их информации, в Сибири накануне случилось резкое потепление, из-за которого стали быстро оседать сугробы. Причина в активном циклоне, который в эти дни смещается по территории России – его центр находился над Южным Уралом, а Сибирь оказалась в тёплом секторе.

Однако долго в таком состоянии атмосфера оставаться не будет и в ближайшее время антициклон переместится на юг европейской части страны.