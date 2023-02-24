Трассу из-за сильного гололёда закрывали на час в Алтайском крае

Ограничение вводили для всех видов транспорта

24 февраля 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае открыли для движения часть региональной трассы, которую утром закрывали из-за сильного гололёда, сообщает Алтайавтодор.

"С 11:30 закрыта для всех видов транспорта дорога К-03 на участке протяжённостью с 85-го до 164-й километр от Рубцовска до Волчихи – в границах Рубцовского, Егорьевского и Волчихинского районов", – ранее отметили в ведомстве.

Позже в Алтайавтодоре сообщили, что с 13:00 движение для всех видов транспорта на автодороге К-03 возобновлено.

Как уточнили в региональном МЧС, на проблемном участке выставляли два поста ГИБДД, а также организовали дежурство оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов (МПСГ).

Напомним, в связи с резким потеплением до плюсовых температур на дорогах края образуется гололёд.