Маск заявил, что доказательств существования инопланетян нет
По крайней мере, в нашей части галактики
17 декабря 2023, 11:11, ИА Амител
Фото: скриншот из видео / YouTube
Доказательств существования инопланетян нет, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск на публичном мероприятии в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе выступления он отметил, что итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, один из которых – существование инопланетян.
"Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание – это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", – отметил он.
По мнению предпринимателя, люди должны стать особенным видом, если с планетой ничего не случится.
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