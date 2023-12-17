Маск заявил, что доказательств существования инопланетян нет

По крайней мере, в нашей части галактики

17 декабря 2023, 11:11, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube

Доказательств существования инопланетян нет, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск на публичном мероприятии в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления он отметил, что итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, один из которых – существование инопланетян.

"Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание – это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", – отметил он.

По мнению предпринимателя, люди должны стать особенным видом, если с планетой ничего не случится.