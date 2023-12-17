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Маск заявил, что доказательств существования инопланетян нет

По крайней мере, в нашей части галактики

17 декабря 2023, 11:11, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube
Фото: скриншот из видео / YouTube

Доказательств существования инопланетян нет, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск на публичном мероприятии в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе выступления он отметил, что итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, один из которых – существование инопланетян.

"Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание – это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", – отметил он.

По мнению предпринимателя, люди должны стать особенным видом, если с планетой ничего не случится.

Комментарии 4

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Гена

16:02:36 17-12-2023

А зачем Теслу на орбиту выставил?

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Пузырек

08:17:57 18-12-2023

А Джигурда?

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гость

10:21:53 18-12-2023

А Панин?

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Гость

17:48:15 18-12-2023

Мир устроен несколько проще. Как общежитие. И наличие сознания у виртуальных игроков делает его для них уже непостижимым.

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