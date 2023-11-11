Илон Маск призвал Зеленского остановить наступление
По мнению миллиардера, президенту Украины нужно начать переговоры с Владимиром Путиным
11 ноября 2023, 15:11, ИА Амител
Миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить наступление. Об этом бизнесмен заявил в подкасте Лекса Фридмана, пишет "Газета.ру".
Во время беседы Маск выразил мнение, что Зеленскому нужно начать переговоры с Путиным и прекратить отправлять украинскую молодежь на передовую, независимо от того, будет ли он в итоге общаться с Путиным или нет.
Кроме того, глава Tesla и SpaceX указал на неблагоприятную для ВСУ ситуацию в зоне конфликта. По мнению миллиардера, решение Киева продолжить контрнаступление может привести к еще большим потерям.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский указом запретил переговоры с Владимиром Путиным. Россия при этом неоднократно выражала готовность к разговору.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины.
16:02:29 11-11-2023
Зеле необходимо издать указ о разрешении ведения переговоров,отменив предыдущий и брякнув бубенчиками на своём колпаке.
07:52:21 13-11-2023
прекратить отправлять украинскую молодежь на передовую ---- о, уже Маск наш
09:31:56 13-11-2023
Гость (07:52:21 13-11-2023) прекратить отправлять украинскую молодежь на передовую ---- ... Ну как "наш"... Свои Скайлинк вна Украдину поставил же...