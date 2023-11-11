Илон Маск призвал Зеленского остановить наступление

По мнению миллиардера, президенту Украины нужно начать переговоры с Владимиром Путиным

11 ноября 2023, 15:11, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал TED

Миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить наступление. Об этом бизнесмен заявил в подкасте Лекса Фридмана, пишет "Газета.ру".

Во время беседы Маск выразил мнение, что Зеленскому нужно начать переговоры с Путиным и прекратить отправлять украинскую молодежь на передовую, независимо от того, будет ли он в итоге общаться с Путиным или нет.

Кроме того, глава Tesla и SpaceX указал на неблагоприятную для ВСУ ситуацию в зоне конфликта. По мнению миллиардера, решение Киева продолжить контрнаступление может привести к еще большим потерям.

Осенью 2022 года Владимир Зеленский указом запретил переговоры с Владимиром Путиным. Россия при этом неоднократно выражала готовность к разговору.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины.