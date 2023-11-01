У новой вспышки ксенофобии мотивы, отличающиеся от средневековых

01 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Недавние события в Дагестане, волна выступлений в Европе, США и других частях земного шара в связи с ближневосточным конфликтом удивила многих наблюдателей своей антисемитской направленностью. Негодующая публика подчас выказывала негативное отношение не только к политике израильского государства, но и к представителям еврейского народа и его религии. Почему ксенофобские настроения так легко вошли в мировую повестку, насколько широко они могут распространиться в недалеком будущем и могут ли они разгореться в России, разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

"Гитлер бы гордился"

Стоит напомнить, что за день до погрома в аэропорту Махачкалы в Дагестане произошло нападение на отель "Фламинго" в Хасавюрте. Вечером 28 октября у этого заведения собрались десятки агрессивно настроенных граждан, которые утверждали, что в нем размещены израильские беженцы, информацию публика почерпнула из некоторых телеграм-каналов.

Толпа требовала выселить евреев, выкрикивала антисемитские заявления, затем в окна полетели камни. Полиция пресекла агрессивные действия, а потом стало известно, что никаких израильтян в гостинице не проживает. Администрация отеля даже повесила объявление, что евреям вход в заведение воспрещен. После этого нападавшие разошлись.

Рано утром 29 октября неизвестные подожгли автомобильные покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра в Нальчике. На стене здания была оставлена антисемитская надпись. Эти инциденты так и остались бы мелкими вспышками ксенофобии, не случись махачкалинского погрома вечером 29 октября.

В материале германского издания Die Welt военный эксперт Карло Масала ожидаемо обвинил в случившемся российские власти – по его словам, в России якобы набирает обороты антисемитизм, "который распространяется уже несколько месяцев в отношении Украины". Аналогичные обвинения растиражировали многие европейские и американские издания.

При этом в самих западных странах активное неприятие действий Израиля зачастую переходит в ксенофобию, о чем, к примеру, заявил изданию Bild вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Масштабы антисемитизма пугают. На нас лежит историческая ответственность, и антисемитизму, какую бы форму он ни принял, не должно быть места в Германии", – сказал политик.

Его беспокойство вполне объяснимо – в конце октября по европейским столицам прокатилась волна протестных акций, участники которых не только выступили в поддержку Палестины, но и высказывались явно "за гранью фола". Так, в Варшаве на демонстрации одна из участниц держала в руках баннер с надписью Keep the world clean ("Пусть мир будет чистым") с изображением мусорного бака с флагом Израиля внутри, пишет польское издание Onet. Редактор издания Бартош Венглярчик, комментируя материал, заявил, что эта дама создает "образ поляков как крайних антисемитов".

"К сожалению, это мрачное напоминание о том, что в стране, где похоронены миллионы евреев, все еще можно маршировать по улицам с лозунгами, которыми гордился бы Адольф Гитлер", – считает он.

Этническую неприязнь сменила религиозная

"В Европе история антисемитизма уходит корнями в противоречия и конфликты между иудейскими группами и католической церковью. Но с наступлением Нового времени эти противоречия в значительной степени сгладились, поскольку Церковь и монархия уже не играли такой большой роли", – рассказал amic.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, всплеск антиизраильских настроений в западных странах в настоящее время вызван наличием довольно большого числа мигрантов, исповедующих ислам, из азиатских и ближневосточных стран. В Швеции мигранты составляют 20% населения, во Франции – тоже порядка 20%, чаще всего – мусульман. А в некоторых городах доля мигрантов доходит до 80%.

"Здесь имеет место не этническая неприязнь, а, скорее, религиозная. И события в секторе Газа они воспринимают как уничтожение своих единоверцев", – делает вывод эксперт.

К тому же мигранты часто не интегрируются в общество, не адаптируются, а живут закрытыми анклавами. То есть не приспосабливаются к условиям государства, в которых живут, а пытаются эти государства приспособить под себя. Это выражается и в отношении к внешней политике стран проживания, отмечает Безпалько.

Британская газета The Guardian приводит высказывание руководителя агентства ЕС по основным правам Майкла О`Флаэрти, убежденного, что евреям Старого света угрожает "глубоко укоренившийся в европейском социуме антисемитизм".

"Я действительно считаю, что антисемитские штампы проникают в наше общество всякий раз, как перед ним встает серьезный вопрос. Это в каком-то смысле показательный момент, демонстрирующий, что антисемитизм – это глубоко укоренившаяся в европейском социуме форма дискриминации", – заявил чиновник.

Издание приводит результаты опроса, проведенного американской общественной организацией "Антидиффамационная лига", согласно которому в западноевропейских государствах антисемитские взгляды наиболее сильны в Испании (их поддерживают около 26% опрошенных), Бельгии (24%), Франции (17%), Германии (12%). При этом в Восточной Европе дела обстоят еще хуже – в Венгрии антисемитские взгляды одобряют 37%, в Польше – 35%.

Некоторым особняком здесь стоит захват членами еврейской организации Капитолия в Соединенных Штатах, произошедший 18 октября, замечает Богдан Безпалько.

"Возможно, эти люди опасаются, что действия израильских военных могут сказаться на них, ведь в США тоже большое количество граждан, исповедующих ислам", – предположил он.

По схемам времен перестройки

Хотя проблема антисемитизма в Европе существует достаточно давно, подобных всплесков не наблюдалось уже несколько десятилетий, отмечает политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Стоит напомнить, что арабо-израильских войн за последние более чем полвека было несколько, но ни одна из них не приводила к таким вспышкам ненависти в отношении еврейского населения", – заявил он.

Однако, по мнению собеседника, причина прежнего спокойствия вовсе не в культивируемых ценностях толерантности и мультикультурализма, но и в усиленном навязывании европейским странам комплекса вины за холокост.

"Несколько лет назад я был свидетелем интервью нескольких молодых немцев, которые весьма эмоционально говорили, как им стыдно за то, что творили несколько десятилетий назад их дедушки и прадедушки. Но нельзя же бесконечно эксплуатировать данную тему, непременно наступит предел. Похоже, именно этот момент мы сейчас и наблюдаем", – вспоминает Родионов.

Эксперт замечает, что европейские граждане перестают ощущать чувство вины за холокост на фоне событий, разворачивающихся в секторе Газа.

"Степень немотивированной жестокости со стороны израильских военных невольно вызывает ассоциации с действиями нацистов в годы Второй мировой, на что часто обращают внимание многие известные деятели", – считает он.

Возможно, антисемитскую карту (а также антикавказскую, русофобскую и прочие) с подачи извне могут разыграть и в самой России, что показали недавние события в Дагестане и других северокавказских республиках, считает Дмитрий Родионов.

"В этих регионах немало проблем в межнациональных отношениях, разжечь которые, как выяснилось, не так уж сложно. Тем более что украинский ЦИПСО, конечно, действовал по указанию настоящих профессионалов в этом деле – зарубежных спецслужб, игравших на противоречиях между народами с давних времен", – уверен аналитик.

Родионов напомнил, как стравливали народы Советского Союза в перестроечный период.

"Схожие методы, запуск дезинформации имели место в ходе трагических событий в Сумгаите в 1988 году, когда произошли этнические погромы, в Баку в январе 1990-го, в Душанбе. То есть схемы опробованы давно, они доказали свою эффективность с точки зрения наших оппонентов", – отметил он.

Собеседник указывает, что ложные сообщения распространялись тогда довольно быстро и весьма широко, хотя еще не было интернета и мобильных телефонов. Современные гаджеты, по его словам, в значительной степени облегчают задачу распространения фейков.

"Я не исключаю, что события в Дагестане были своеобразной репетицией, где шла отработка прежних схем в новых условиях. Тем более что в северокавказских регионах высокий уровень коррупции при довольно низком уровне жизни – поэтому использовать могут любое негативное событие или явление", – делает вывод Дмитрий Родионов.

Богдан Безпалько заметил, что проблемы с мигрантами в России во многом схожи с теми, что существуют в европейских странах.