"Масштабы пугают". Захлестнет ли Россию волна антисемитизма из Европы?
У новой вспышки ксенофобии мотивы, отличающиеся от средневековых
01 ноября 2023, 07:15, ИА Амител
Недавние события в Дагестане, волна выступлений в Европе, США и других частях земного шара в связи с ближневосточным конфликтом удивила многих наблюдателей своей антисемитской направленностью. Негодующая публика подчас выказывала негативное отношение не только к политике израильского государства, но и к представителям еврейского народа и его религии. Почему ксенофобские настроения так легко вошли в мировую повестку, насколько широко они могут распространиться в недалеком будущем и могут ли они разгореться в России, разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.
"Гитлер бы гордился"
Стоит напомнить, что за день до погрома в аэропорту Махачкалы в Дагестане произошло нападение на отель "Фламинго" в Хасавюрте. Вечером 28 октября у этого заведения собрались десятки агрессивно настроенных граждан, которые утверждали, что в нем размещены израильские беженцы, информацию публика почерпнула из некоторых телеграм-каналов.
Толпа требовала выселить евреев, выкрикивала антисемитские заявления, затем в окна полетели камни. Полиция пресекла агрессивные действия, а потом стало известно, что никаких израильтян в гостинице не проживает. Администрация отеля даже повесила объявление, что евреям вход в заведение воспрещен. После этого нападавшие разошлись.
Рано утром 29 октября неизвестные подожгли автомобильные покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра в Нальчике. На стене здания была оставлена антисемитская надпись. Эти инциденты так и остались бы мелкими вспышками ксенофобии, не случись махачкалинского погрома вечером 29 октября.
В материале германского издания Die Welt военный эксперт Карло Масала ожидаемо обвинил в случившемся российские власти – по его словам, в России якобы набирает обороты антисемитизм, "который распространяется уже несколько месяцев в отношении Украины". Аналогичные обвинения растиражировали многие европейские и американские издания.
При этом в самих западных странах активное неприятие действий Израиля зачастую переходит в ксенофобию, о чем, к примеру, заявил изданию Bild вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Масштабы антисемитизма пугают. На нас лежит историческая ответственность, и антисемитизму, какую бы форму он ни принял, не должно быть места в Германии", – сказал политик.
Его беспокойство вполне объяснимо – в конце октября по европейским столицам прокатилась волна протестных акций, участники которых не только выступили в поддержку Палестины, но и высказывались явно "за гранью фола". Так, в Варшаве на демонстрации одна из участниц держала в руках баннер с надписью Keep the world clean ("Пусть мир будет чистым") с изображением мусорного бака с флагом Израиля внутри, пишет польское издание Onet. Редактор издания Бартош Венглярчик, комментируя материал, заявил, что эта дама создает "образ поляков как крайних антисемитов".
"К сожалению, это мрачное напоминание о том, что в стране, где похоронены миллионы евреев, все еще можно маршировать по улицам с лозунгами, которыми гордился бы Адольф Гитлер", – считает он.
Этническую неприязнь сменила религиозная
"В Европе история антисемитизма уходит корнями в противоречия и конфликты между иудейскими группами и католической церковью. Но с наступлением Нового времени эти противоречия в значительной степени сгладились, поскольку Церковь и монархия уже не играли такой большой роли", – рассказал amic.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его словам, всплеск антиизраильских настроений в западных странах в настоящее время вызван наличием довольно большого числа мигрантов, исповедующих ислам, из азиатских и ближневосточных стран. В Швеции мигранты составляют 20% населения, во Франции – тоже порядка 20%, чаще всего – мусульман. А в некоторых городах доля мигрантов доходит до 80%.
"Здесь имеет место не этническая неприязнь, а, скорее, религиозная. И события в секторе Газа они воспринимают как уничтожение своих единоверцев", – делает вывод эксперт.
К тому же мигранты часто не интегрируются в общество, не адаптируются, а живут закрытыми анклавами. То есть не приспосабливаются к условиям государства, в которых живут, а пытаются эти государства приспособить под себя. Это выражается и в отношении к внешней политике стран проживания, отмечает Безпалько.
Британская газета The Guardian приводит высказывание руководителя агентства ЕС по основным правам Майкла О`Флаэрти, убежденного, что евреям Старого света угрожает "глубоко укоренившийся в европейском социуме антисемитизм".
"Я действительно считаю, что антисемитские штампы проникают в наше общество всякий раз, как перед ним встает серьезный вопрос. Это в каком-то смысле показательный момент, демонстрирующий, что антисемитизм – это глубоко укоренившаяся в европейском социуме форма дискриминации", – заявил чиновник.
Издание приводит результаты опроса, проведенного американской общественной организацией "Антидиффамационная лига", согласно которому в западноевропейских государствах антисемитские взгляды наиболее сильны в Испании (их поддерживают около 26% опрошенных), Бельгии (24%), Франции (17%), Германии (12%). При этом в Восточной Европе дела обстоят еще хуже – в Венгрии антисемитские взгляды одобряют 37%, в Польше – 35%.
Некоторым особняком здесь стоит захват членами еврейской организации Капитолия в Соединенных Штатах, произошедший 18 октября, замечает Богдан Безпалько.
"Возможно, эти люди опасаются, что действия израильских военных могут сказаться на них, ведь в США тоже большое количество граждан, исповедующих ислам", – предположил он.
По схемам времен перестройки
Хотя проблема антисемитизма в Европе существует достаточно давно, подобных всплесков не наблюдалось уже несколько десятилетий, отмечает политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Стоит напомнить, что арабо-израильских войн за последние более чем полвека было несколько, но ни одна из них не приводила к таким вспышкам ненависти в отношении еврейского населения", – заявил он.
Однако, по мнению собеседника, причина прежнего спокойствия вовсе не в культивируемых ценностях толерантности и мультикультурализма, но и в усиленном навязывании европейским странам комплекса вины за холокост.
"Несколько лет назад я был свидетелем интервью нескольких молодых немцев, которые весьма эмоционально говорили, как им стыдно за то, что творили несколько десятилетий назад их дедушки и прадедушки. Но нельзя же бесконечно эксплуатировать данную тему, непременно наступит предел. Похоже, именно этот момент мы сейчас и наблюдаем", – вспоминает Родионов.
Эксперт замечает, что европейские граждане перестают ощущать чувство вины за холокост на фоне событий, разворачивающихся в секторе Газа.
"Степень немотивированной жестокости со стороны израильских военных невольно вызывает ассоциации с действиями нацистов в годы Второй мировой, на что часто обращают внимание многие известные деятели", – считает он.
Возможно, антисемитскую карту (а также антикавказскую, русофобскую и прочие) с подачи извне могут разыграть и в самой России, что показали недавние события в Дагестане и других северокавказских республиках, считает Дмитрий Родионов.
"В этих регионах немало проблем в межнациональных отношениях, разжечь которые, как выяснилось, не так уж сложно. Тем более что украинский ЦИПСО, конечно, действовал по указанию настоящих профессионалов в этом деле – зарубежных спецслужб, игравших на противоречиях между народами с давних времен", – уверен аналитик.
Родионов напомнил, как стравливали народы Советского Союза в перестроечный период.
"Схожие методы, запуск дезинформации имели место в ходе трагических событий в Сумгаите в 1988 году, когда произошли этнические погромы, в Баку в январе 1990-го, в Душанбе. То есть схемы опробованы давно, они доказали свою эффективность с точки зрения наших оппонентов", – отметил он.
Собеседник указывает, что ложные сообщения распространялись тогда довольно быстро и весьма широко, хотя еще не было интернета и мобильных телефонов. Современные гаджеты, по его словам, в значительной степени облегчают задачу распространения фейков.
"Я не исключаю, что события в Дагестане были своеобразной репетицией, где шла отработка прежних схем в новых условиях. Тем более что в северокавказских регионах высокий уровень коррупции при довольно низком уровне жизни – поэтому использовать могут любое негативное событие или явление", – делает вывод Дмитрий Родионов.
Богдан Безпалько заметил, что проблемы с мигрантами в России во многом схожи с теми, что существуют в европейских странах.
"Значительная часть из них такие же мусульмане, они тоже сочувствуют сектору Газа, а не Израилю. Поэтому на них могут попытаться воздействовать с помощью социальных сетей, телеграм-каналов и других инструментов влияния на поступки современного человека. Попробуют спровоцировать на антисемитские выступления, как это было в Махачкале. Конечно, многое будет зависеть от успешности внутренней и миграционной политики государства", – подчеркнул эксперт.
07:43:03 01-11-2023
Нет надеюсь. Верю что у нас люди более разумные)
07:59:28 01-11-2023
Гость (07:43:03 01-11-2023) Нет надеюсь. Верю что у нас люди более разумные)... у нас люди более разумные ---- да как раз получается наоборот, там вышли с плакатами, постояли, им и предъявить нечего. А наши себе срок намотали, ума не хватило на мирный протест
08:42:22 01-11-2023
Гость (07:43:03 01-11-2023) Нет надеюсь. Верю что у нас люди более разумные)... В Дагестане не наши люди? Получается .
07:43:29 01-11-2023
по европейским столицам прокатилась волна протестных акций --- но это протестные акции, а не погромы. Им даже предъявить ничего не могут. А у нас три недели не было даже мирных протестов, а потом вдруг сразу погромы. За которые сразу на 10 лет можно сесть. Наши потупее?
07:50:18 01-11-2023
Призрак бродит по Европе,призрак антисемитизма...
07:58:04 01-11-2023
Только глупые люди могут катить балон на евреев.Взять к примеру немцев годов этак ...А,нет,не будем...Зачем нам вековые истории.
08:11:18 01-11-2023
Звёзды Давида появились на стенах некоторых домов беспечных парижан.А это порча имущества.
08:40:10 01-11-2023
Из рассказа получается что у евреев проблемы со всем миром.
08:50:08 01-11-2023
Гость (08:40:10 01-11-2023) Из рассказа получается что у евреев проблемы со всем миром.... Из западных рассказов у России проблемы со всем миром. Тут зависит от рассказчика
10:36:33 01-11-2023
Гость (08:50:08 01-11-2023) Из западных рассказов у России проблемы со всем миром. Тут з... Запад=евреи и ты забыл и тебе напоминаю "весь мир" он перестал быть абсолютно западным, а значит проблемы РФ только с западноеврейской частью всего мира.
08:49:26 01-11-2023
Мне, если честно, проблемы картавых по барабану. О русских бы кто позаботился с таким рвением....
09:16:30 01-11-2023
На сегодняшний день самые ярые нацисты в мире, как ни странно, именно евреи. Само государство Израиль об этом свидетельствует - создано для евреев и постоянно ущемляет окружающих их арабов. Педалирует тему с Холокостом, хотя советским гражданам геноцид немцы устроили в гораздо больших масштабах. Называют тех, кто спасал евреев праведниками, превознося свой народ. А те, кто спасал русских им по барабану. В открытую занимается оккупацией территории Палестины, а теперь еще начала в открытую геноцид арабов. На поверхность вылезла истинная цель творящегося сейчас беззакония - вытеснить всех арабов из Сектора Газа в Египет, а затем территорию под предлогом борьбы с террористами окончательно приберут себе. Нападение Хамаса явно было спланировано самими евреями, чтобы был предлог для дальнейшей оккупации. Поэтому нелюбовь окружающего мира Израиль заслужил вполне оправдано своими преступными действиями. Хамас не оправдываю - такие же террористы, как и израильтяне.
09:41:32 01-11-2023
ыть (09:16:30 01-11-2023) На сегодняшний день самые ярые нацисты в мире, как ни странн... А цель палестинцев уничтожить государство Израиль вместе со всеми его жителями - это как называется? Не надо передергивать, там такой взаимный клубок обид, что не разобраться. А в данном случае просто один ТГ-канал, довольно популярный в Дагестана, призвал прийти и типа за Палестину топить. Причем пришли только с одного конкретного тейпа, другие не стали.
10:11:52 01-11-2023
ыть (09:16:30 01-11-2023) На сегодняшний день самые ярые нацисты в мире, как ни странн... Хамас прикрывается мирными палестинцами как щитом. исподтишка пускают ракеты по Израилю, в ответ автоматом летят израильские, но уже по мирным жителям, ибо никакая автоматика не распознает: мирное или террористы. и так уже много много лет. почему военные в Израиле ходят вооруженные, даже домой оружие забирают? потому, что вылазки Хамаса повсеместно и постоянно, невозможно предугадать, где случится инцидент.
10:37:02 01-11-2023
А в чём причина такого долголетнего противостояния этих народов?В препятствии одного из них в создании своего государства другим.Почему не выполняется резолюция ООН по созданию палестинского государства?Почему одни должны существовать за счёт других?Выполните эти условия,образуйте государство и исчезнет ,тогда,причина подобного противостояния.Или ,надеются ,что подомнут под себя сектор Газа и этим всё успокоится?Смотрю ,едва ли.
11:02:03 01-11-2023
Афиноген (10:37:02 01-11-2023) А в чём причина такого долголетнего противостояния этих наро... Резолюцию ООН пожалуйста в студию, где сказано, что Израиль должен создать государство Палестина.
11:13:48 01-11-2023
Гость (11:02:03 01-11-2023) Резолюцию ООН пожалуйста в студию, где сказано, что Израиль ... А я разве сказал ,что в резолюции ,именно Израиль должен создать это государство?Хотя это ,прежде всего в интересах мирной жизни самого Израиля.Был период относительно мирной жизни когда в руководстве сторон были два человека-Шимон Перес и Ясир Арафат.Вот они как раз и двигались по этому пути,но времена меняются.
12:27:43 01-11-2023
Афиноген (11:13:48 01-11-2023) А я разве сказал ,что в резолюции ,именно Израиль должен соз... Тогда почему вы Израилю предъявляете претензии по созданию государства Палестина, предъявляете по адресу, такие решения принимает ООН, поэтому ваши претензии к Израилю не уместны.
12:40:09 01-11-2023
Гость (12:27:43 01-11-2023) Тогда почему вы Израилю предъявляете претензии по созданию г... предъявляете по адресу --- ну оккупация то по адресу. Не надо выкручиваться, а то могут подумать, что вы хитрый еврей
13:16:30 01-11-2023
Гость (12:27:43 01-11-2023) Тогда почему вы Израилю предъявляете претензии по созданию г... А я нигде и не сказал,что один Израиль,самостоятельно,должен создать это государство.Повторяю во второй раз.Может я в первом комментарии не столь определённо высказался на этот счёт,но моя мысль далека от того,чтобы Израиль единолично создавал это государство,упаси Боже.Да ,это прерогатива ООН.Но то что он(Израиль) должен быть первым в этом заинтересованным ,по моему, не требует доказательств.И не то что бы препятствовать ,а именно заинтересованным.Или я не прав?
11:27:41 01-11-2023
Гость (11:02:03 01-11-2023) Резолюцию ООН пожалуйста в студию, где сказано, что Израиль ... Просто освободи оккупированные территории
12:43:21 01-11-2023
Гость (11:27:41 01-11-2023) Просто освободи оккупированные территории... Вы реально верите, что это остановит шахидов, для них принять смерть за борьбу с неверными, это попасть в рай, никакой возврат территорий не остановит их, это архаика.
13:31:51 01-11-2023
Гость (12:43:21 01-11-2023) Вы реально верите, что это остановит шахидов, для них принят... Если исчезнет экономическая основа противостояния ,то и шахидов не будет.Мало желающих найдётся отдать свою жизнь просто так.
14:05:02 01-11-2023
Афиноген (10:37:02 01-11-2023) А в чём причина такого долголетнего противостояния этих наро... проблема в средневековой религиозной фанатичности арабов, они в Израиле учатся бесплатно, лечатся бесплатно, а здравоохранение там не чета нашему лапотному, работают в Израиле, ведь в Газе работы нормальной нет (палестинцы не удосужились экономику создать нормальную, хотя им денег ООН давал, а они на эти деньги ракеты собирали), зато делать ракеты, прятать ракеты под школами (год назад был скандал со школой под кураторством ООН) и обстреливать Израиль они научились. Подумайте, почему палестинских беженцев не приняли мусульманские страны соседи, коих вокруг 6 или 7? Нафик никому не нужны агрессивные халявщики и обиженки на все, которые только и могут, что претензии предъявлять, а работать они не собираются. Насчет создания палестинского государства - это будет второй средневековый ИГИЛ террористов и никак иначе, потому что у них в головах эти религиозные агрессивные догмы, что везде должен быт радикальный ислам, даже там где живут люди другой веры (неверные), а ислам говорит уничтожить неверных, чем собственно они и занимаются. Есть такая еврейская поговорка - где проходит еврей, там пустыня превращается в оазис, где проходит араб - там оазис превращается в пустыню. Что собственно арабы каждый раз и доказывают.
14:26:04 01-11-2023
Гость (14:05:02 01-11-2023) проблема в средневековой религиозной фанатичности арабов, он... Да ,грустные вещи о которых вы поведали,очень тревожные.Но ,всё таки ,может основной движущей силой их сопротивления является препятствие созданию их собственного государства?А не их природная фанатичность?Может ,всё таки ,в конце концов ,мировое сообщество поспособствует их голубой мечте и всё изменится?На мой взгляд,я бы дал им такой шанс.А насчёт неверных и верных,у нас в России много всяких конфессий и,вроде бы ,ничего ,Слава Богу,все уживаемся.
13:16:50 01-11-2023
Сначала подстрекают извне мусульман на протестные акции, глупые ведутся на эти подстрекательста. А потом обвиняют Россию в антисемитизме. Удобно устроились - сами кашу заварили, а виновата Россия опять.
13:28:57 01-11-2023
Не надо путать антисемитизм с антисионизмом.
14:11:14 01-11-2023
Да судя по некоторым комментариям здесь- антисемизм уже среди нас. Напомню- головорезы подло напали на Израиль. Убивали, пытали, детей , беременных женщин, стариков и захватили заложников. Они прекрасно понимали, что подставляют жителей Газы..Только их это не останавливало. А теперь Хамас, когда Израиль ответил, за мирные переговоры.. Ну это как пришли у вам в дом убийцы. Убили ваших родных, а потом, когда должны ответить за содеянное- типо ладно, ладно я так не играю. Все давайте мирно жить. Вы согласитесь на такое?; Тем более это мирно будет до первого удобного случая! С террористами не договариваются!
17:08:31 01-11-2023
что тут разбираться? арабы, мусульмане на стороне палестинских арабов мусульман и весь этот сегодняшний антисемитизм происходит от них в любой точке мира, хоть в европе, хоть в РФ. помимо этого всегда был и другой антисемитизм среди разнообразных слоёв населения, как правило не самых умных и образованных. когда сам тупой и ничего не умеешь, проще всего обвинить в этом кого-нибудь другого, например евреев. если в доме нет воды...
14:12:17 04-11-2023
Гость (17:08:31 01-11-2023) что тут разбираться? арабы, мусульмане на стороне палестинск... Арабы - тоже семиты. Только евреи присвоили себе трагедию Второй Мировой. А потом они начали убивать арабов ради "жизненного пространства на Востоке", как немцы убивали "недочеловеков". Всех, кто не согласен с их политикой они и их сторонники называют антисемитами.
17:15:34 01-11-2023
а сколько сколько в мире арабских государств? 23, а им ещё одного не хватает. а потом?...
15:06:42 02-11-2023
Представитель ХАМАС: «Мы будем повторять атаки 7 октября, пока Израиль не будет уничтожен». Если вы не до конца понимаете, что такое ХАМАС и чего он добивается, то просто послушайте интервью одного из главарей ХАМАС Рази Хамада ливанскому телеканалу. Послушайте, как он оправдывает чудовищный теракт 7 октября, в котором погибли сотни мирных людей в Израиле, включая детей, женщин и стариков: «Атака 7 октября — это только первая, будут и вторая, и третья. Мы должны удалить эту страну… Существование Израиля нелогично. Всё, что мы делаем — оправданно, и никто не может нас обвинять за то, что мы сделали 7 октября, 8 октября и 1000000 октября», — заявил Хамад. Он добавил, что для этого ХАМАС готов приносить в жертву своих людей: «Придется ли нам заплатить за это цену? Да. Но мы готовы ее заплатить. Ведь нас называют "нацией мучеников", и мы готовы приносить их в жертву». На заявление отреагировал глава британского МИДа Джеймс Клеверли. «Разве возможен мир, если ХАМАС поклялся уничтожить Израиль?»
22:44:27 03-11-2023
Вот прямо хочется узнать, по какому критерию в этой статье для анализа отношений к евреям была выбрана Европа? Почему не арабские страны? События в Европе больше всего влияют на антисемитизм внутри России?
12:24:21 07-11-2023
У людей все хорошо, им просто не до этого, И ТОЛЬКО СМИ (зарубежные в том числе, даже особенно) являются как всегда порохом!!!!! порохом для расовых и религиозных расколов!