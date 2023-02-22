Знакомая женщины, которая заживо сожгла дочь, рассказала о её психических проблемах

По словам женщины, у злоумышленницы могут жить родственники в Новосибирске

22 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Знакомая жительницы Советского района Алтайского края, которая заживо сожгла свою полуторагодовалую дочь, рассказала, что 40-летняя злоумышленница имела серьёзные проблемы с психикой и ранее вела себя неадекватно. Её слова приводит "Горсайт".

"Она давно подавала признаки того, что она психически не здорова. Угрожала учителю начальных классов, моему другу кидала камни в окно, бегала с метлой. Говорила, что в неё вселяется или в ней просыпается "другая личность". Называла имя этой "личности", но я не помню какое именно. Ещё она приходила к этому же другу с иконками и говорила: "Можно мы у тебя поживём, я старею в своей квартире", – рассказала женщина.

Сельчанка также сообщила, что Марина В. (так зовут злоумышленницу) жила без мужа, а её оставшимся детям сейчас 8 и 15 лет. При этом у женщины могут быть родственники в Новосибирске. "У неё есть мама, которая живёт, если не ошибаюсь, в Новосибирске. У неё есть три брата, насколько я знаю", – добавила собеседница.

Напомним, трагедия случилась 20 февраля в селе Урожайном. Возле складских помещений женщина на глазах у восьмилетнего сына облила дочь горючей жидкостью и подожгла. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из ребёнка духов. В СК также отмечали, что у сельчанки имелись основания обследования у психиатра. Кроме того, семья, в которой воспитывались дети, состояла на учёте как неблагополучная. В январе этого года женщину ограничили в родительских правах, но решение суда в законную силу до инцидента не вступило.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Также следователи завели дело о халатности органов системы профилактики. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления отчитаться о произошедшем.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева в день трагедии сообщала, что оставшихся детей женщины поместили в государственные организации. Позднее омбудсмен рассказала, что встретилась с ними. По её словам, мальчик, который стал свидетелем преступления, уже получает помощь психологов в социальном центре, а затем будет устроен в приёмную семью. Другого ребёнка передали на воспитание отцу.