Бабушка девочки, сожжённой матерью на Алтае, год молила опеку проверить семью

Семья на момент трагедии уже состояла на учёте как неблагополучная

23 февраля 2023, 13:07, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

До убийства полуторагодовалой девочки бабушка предупреждала опеку и хотела забрать детей к себе, но дочь не подпускала и угрожала, а опека бездействовала, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, трагедия случилась 20 февраля в селе Урожайном. Женщина на глазах у восьмилетнего сына облила дочь керосином и подожгла, чтобы изгнать из ребёнка духов. Губернатор Алтайского края потребовал проверить органы опеки, СК возбудил дело о халатности органов системы профилактики.

По словам бабушки девочки, она просила опеку проверить семью, которая на тот момент уже состояла на учёте как неблагополучная.

"Я год молила опеку проверить семью дочери. В январе 2023 года её временно ограничили в родительских правах, но не определили детей в социальный центр. А дочка всё это время вела себя странно, стала верить какой-то магии. Я уговаривала её лечь в больницу – она не послушалась, ездила в село Красный Яр к какой-то Гуле. Меня к детям не подпускала: однажды хотела приехать – она сказала, что похоронит меня", – рассказала бабушка.

Ранее знакомая 40-летней матери троих детей тоже отметила проблемы с психикой у женщины: она бегала по селу с метлой, кидала камни в окно, говорила, что в неё вселяется или в ней просыпается "другая личность".

После трагедии детей определили в больницу и в социальный центр, но бабушка просит, чтобы внуков отдали ей.

"Старший сын дочери – инвалид, учится в седьмом классе, его отец платит алименты. А кто отец среднего сына и дочери, она не говорила", – сообщила бабушка.

Накануне уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева указала, что детям требуется забота и лечение, а мальчик, который стал вынужденным свидетелем убийства сестры, уже получает помощь психологов.