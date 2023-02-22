После сожжения ребёнка на Алтае губернатор Томенко потребовал проверить органы опеки

Глава региона, в том числе, поручил сформировать программы сопровождения родителей, имеющих психические заболевания

22 февраля 2023, 14:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

После сожжения матерью полуторагодовалой дочери в Советском районе Алтайского края губернатор Виктор Томенко потребовал проверить работу органов опеки. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

Также политик поручил зампреду Игорю Степаненко представить доклад о причинах произошедшего.

"Необходимо оценить качество работы органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы, чтобы ответить на вопрос: всё ли было сделано для этой семьи? Требую внести такие предложения, чтобы в будущем исключить подобные угрозы в семьях. Дайте предложения по усилению работы всей системы защиты детства, где давно назрела необходимость повышения заработных плат, требуется обучение специалистов, введение дополнительных ставок для органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних. Требую ответить, принесёт ли пользу передача полномочий органов опеки и попечительства на краевой уровень? Также поручаю сформировать программы сопровождения родителей, имеющих психические заболевания", – отметил Виктор Томенко.

Напомним, трагедия случилась 20 февраля в селе Урожайном. Возле складских помещений женщина на глазах у восьмилетнего сына облила дочь горючей жидкостью и подожгла. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из ребёнка духов. В СК также отмечали, что у сельчанки имелись основания обследования у психиатра. Кроме того, семья, в которой воспитывались дети, состояла на учёте как неблагополучная. В январе этого года женщину ограничили в родительских правах, но решение суда в законную силу до инцидента не вступило.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Также следователи завели дело о халатности органов системы профилактики. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления отчитаться о произошедшем.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева в день трагедии сообщала, что оставшихся детей женщины поместили в государственные организации. Позднее омбудсмен рассказала, что встретилась с ними. По её словам, мальчик, который стал свидетелем преступления, уже получает помощь психологов в социальном центре, а затем будет устроен в приёмную семью. Другого ребёнка передали на воспитание отцу.