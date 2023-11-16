Мать пострадавших в Happy Baby детей прокомментировала реальные сроки воспитателям
Она отметила, что дети спустя пять лет помнят, как их били, кормили в туалете на полу, и как они не могли дышать, когда на них давили сверху
16 ноября 2023, 17:55, ИА Амител
Жительница Барнаула Юлия Пустовитенко, у которой двое детей пострадали в детском саду Happy Baby, рассказала о восстановлении справедливости после того, как суд назначил двум воспитателям реальные сроки наказания.
Напомним, 16 ноября суд отправил в колонию общего режима двух воспитателей – Оксану Чегрову и Татьяну Нагих (на три года и три года два месяца соответственно), ранее им дали условные сроки.
Юлия отметила, что все мамы пострадавших детей ждали, что восторжествует справедливость. И верили, что условным сроком педагоги не отделаются.
"Одним из самых сложных моментов для нас после оправдания подсудимых было прийти домой и посмотреть в глаза своим детям. Тогда им было по полтора-два-три года. Сейчас прошло уже более пяти лет. Дети учатся в школе, но они еще помнят, что с ними происходило. Они помнят, как они сидели закрытые, как им наносили удары, как их кормили в туалете на полу, как их накрывали и давили сверху так, что они не могли дышать", – рассказала Юлия.
По ее словам, в Следственном комитете, когда шло следствие, постоянно говорили, что "непонятно, как вообще дети остались живы".
18:32:32 16-11-2023
таким воспиталкам место в колонии
06:24:04 17-11-2023
гость (18:32:32 16-11-2023) таким воспиталкам место в колонии... и чтобы их там в шизо держали
18:40:22 16-11-2023
Детям было полтора, два, три года и они спустя пять лет помнят, это вообще возможно?
20:47:11 16-11-2023
Гость (18:40:22 16-11-2023) Детям было полтора, два, три года и они спустя пять лет помн... ну у меня дочь в 8 лет нет-нет и вспоминает, как в три года на речку ездила или в игровую. Хватит обо мне - давайте о Вас - у Вас дети-то есть вообще?
02:44:18 17-11-2023
Гость (18:40:22 16-11-2023) Детям было полтора, два, три года и они спустя пять лет помн... Память у всех разная. Я ходила в садик до трех лет (потом бабушка со мной сидела после перенесенной пневмонии), но очень многое оттуда помню. Как девочку Дину (татарка) мальчики закрыли в туалете, как мы с другой девочкой пробовали есть зубную пасту с апельсиновым вкусом. Как играли в Аллу Пугачеву на прогулке. И складывали младенцев из носовых платочков. Как я подралась с мальчиком по имени Влад. И как мальчик Костя плакал по утрам, не желая оставаться в садике (тогда еще удивлялась, как родители могли назвать ребенка костями). И т.д., очень много воспоминаний.
18:47:38 16-11-2023
Юленька, те воспитатели, которые захотят заниматься твоими детями, будет форменными дурами! И сдается мне, что это не первая твоя борьба. Будут еще судебные иски к учителям. Попомните мои слова! Скриньте! Вангую.
21:15:55 16-11-2023
Гость (18:47:38 16-11-2023) Юленька, те воспитатели, которые захотят заниматься твоими д... В Детском саду была одна ненормальная, дочь заартачилась. Ее в туалет отвела. Но за это писать заяву и садить людей? Эта воспитатель сама ушла, ей и было много лет.
10:34:58 17-11-2023
Гость (18:47:38 16-11-2023) Юленька, те воспитатели, которые захотят заниматься твоими д... Это точно, такой даме все всегда будут неугодны и фантазии по поводу избиения ее детей будут продолжаться. Они добьются что никто вообще не захочет работать воспитателями или учителями с такими родителями. Так же лучше будет, ага ?
19:08:05 16-11-2023
Мало было черного пиара, так еще обращение записала. Хотя, правильно. Пусть все знают, кого нужно обходить стороной и с кем нельзя иметь никаких дел. Сутяжница!
23:39:37 16-11-2023
Гость (19:08:05 16-11-2023) Мало было черного пиара, так еще обращение записала. Хотя, п... Я послушала эту женщину и не поверила не одному ее слову.
02:45:33 17-11-2023
Гость (19:08:05 16-11-2023) Мало было черного пиара, так еще обращение записала. Хотя, п... Странные вы люди. Как можно быть на стороне злодеек, издевающихся над малышами? Или эти тетки вам ближе по духу?
19:39:26 16-11-2023
молодец женщина, добилась своего
10:47:40 17-11-2023
гость (19:39:26 16-11-2023) молодец женщина, добилась своего... И чего она добилась ? То что невиновных воспитателей пытаются засудить ? Продолжайте, скоро воспитателей вообще не останется, никто не захочет с вашими мелкими у..... заниматься
10:45:17 17-11-2023
На ютубе даже комменты отключили к этому видео, т.к. народ стал высказывать все что думает о данной даме. Не понравилось однако :-)
19:56:45 17-11-2023
Вот интересно, если бы речь шла о ваших детях, как бы вы поступили?
19:57:25 17-11-2023
Я думаю, что их бы не посадили если бы они были не виновны. Значит было доказано, что это происходило в садике. У меня сноха работает в садике, так ее любят детки и нет проблем.