Мать пострадавших в Happy Baby детей прокомментировала реальные сроки воспитателям

Она отметила, что дети спустя пять лет помнят, как их били, кормили в туалете на полу, и как они не могли дышать, когда на них давили сверху

16 ноября 2023, 17:55, ИА Амител

Жительница Барнаула Юлия Пустовитенко, у которой двое детей пострадали в детском саду Happy Baby, рассказала о восстановлении справедливости после того, как суд назначил двум воспитателям реальные сроки наказания.

Напомним, 16 ноября суд отправил в колонию общего режима двух воспитателей – Оксану Чегрову и Татьяну Нагих (на три года и три года два месяца соответственно), ранее им дали условные сроки.

Юлия отметила, что все мамы пострадавших детей ждали, что восторжествует справедливость. И верили, что условным сроком педагоги не отделаются.

"Одним из самых сложных моментов для нас после оправдания подсудимых было прийти домой и посмотреть в глаза своим детям. Тогда им было по полтора-два-три года. Сейчас прошло уже более пяти лет. Дети учатся в школе, но они еще помнят, что с ними происходило. Они помнят, как они сидели закрытые, как им наносили удары, как их кормили в туалете на полу, как их накрывали и давили сверху так, что они не могли дышать", – рассказала Юлия.

По ее словам, в Следственном комитете, когда шло следствие, постоянно говорили, что "непонятно, как вообще дети остались живы".