Майский отдых в Турции подорожал на 30%

При этом рост цен не отпугивает россиян, интерес к направлению вырос в 2,5 раза

14 мая 2026, 13:56, ИА Амител

Деревня, сельский туризм / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В мае стоимость отдыха в Турции выросла на 30%, однако цены по‑прежнему остаются ниже, чем на популярных российских курортах — в Крыму и Сочи. Основной причиной подорожания стала высокая инфляция внутри Турции. Так, за последний год существенно увеличились цены на гостиничные услуги, питание в ресторанах, транспорт и прочие составляющие туристического пакета. Тем не менее, как сообщил "Базе" эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов, на спрос это практически не повлияло.

Напротив, из‑за нестабильности на некоторых альтернативных направлениях туристы все чаще выбирают Турцию. Среди преимуществ страны — безвизовый режим для россиян, развитая сеть авиаперевозок и многообразие вариантов отдыха.

По информации "Базы", зарубежные поездки сохраняют лидирующие позиции и занимают свыше 50% всех бронирований на летний сезон. Интерес к Турции заметно вырос: по сравнению с прошлым годом спрос увеличился в 2,5 раза. При этом туристы стали чаще бронировать туры заблаговременно, стремясь поймать более выгодные предложения.

Статистика подтверждает популярность направления: в прошлом году Турцию посетили почти 6,9 млн россиян — это самый востребованный зарубежный маршрут. Тенденция сохраняется и в текущем сезоне: за январь — февраль страну посетили 392 тысячи россиян, что на 5,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Сравнительный анализ цен дополнительно стимулирует выбор зарубежного отдыха. Например, недельный тур в Анталью в четырехзвездочный отель по системе "все включено" для семьи из трех человек обойдется примерно в 150 тысяч рублей.

Аналогичный отдых в Сочи стоит около 153 тысяч рублей. В Евпатории проживание в отеле того же уровня предлагается примерно за 133 тысячи рублей, однако к этой сумме нужно прибавить расходы на дорогу: поездка на поезде обойдется дополнительно примерно в 40 тысяч рублей и займет почти полтора дня.