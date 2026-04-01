Рейсы до Турции и Вьетнама планируют запустить из аэропорта Барнаула
В 2025 году аэропорт Барнаула обслужил 792 тысячи пассажиров
01 апреля 2026, 06:25, ИА Амител
В 2026 году международных рейсов из барнаульского аэропорта станет значительно больше. В частности, планируется запустить два рейса до Вьетнама и идут переговоры с авиаперевозчиком, чтобы соединить Барнаул и Турцию. Об этом 31 марта во время коллегии Минтранса Алтайского края сообщил директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.
Какие рейсы сохранятся в 2026 году?
31 марта утром состоялся первый чартерный рейс авиакомпании VietJet Airlines из Барнаула в Камрань. На новеньком самолете Airbus A321neo улетели 220 человек. Самолеты на курорт будут летать два раза в неделю.
По словам Виталия Архипенко, в планах запустить рейс на другой курорт Вьетнама. Идут переговоры и о том, чтобы самолеты вновь начали летать в Турцию. Также в 2026 году сохранятся прежние маршруты: в Москву, Сочи, Казань, Новосибирск, Читу. Обсуждается вопрос, чтобы увеличить количество рейсов из Барнаула в столицу России. Сохранить все направления удастся благодаря субсидиям.
«За последний год произошло активное сотрудничество с государственными органами и поддержка со стороны правительства Алтайского края. Одним из ярких примеров стала реализация программы субсидирования авиаперевозок по социально важным направлениям. Это позволило обеспечить бесперебойную работу регулярных рейсов, а также содействовать развитию региона в рамках туристической инфраструктуры», — сообщил Виталий Архипенко.
Сколько пассажиров обслужил аэропорт в 2025 году?
В 2025 году аэропорт Барнаула обслужил 792 000 пассажиров, что стало абсолютным рекордом в истории воздушной гавани. Это позволило занять третье место среди западносибирских аэропортов, уступая только Новосибирску и Омску. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 1,5%.
По словам Виталия Архипенко, на 2026 год в планах — сохранить достигнутый рост в обслуживании пассажиров. К лету завершится строительство нового терминала аэропорта Барнаула, который в настоящее время готов на 94%.
В 2025 году на нужды аэропорта и региональных перевозок было закуплено несколько новых воздушных судов, что значительно расширяет возможности для увеличения количества рейсов и обеспечения высококачественного обслуживания пассажиров.
06:48:19 01-04-2026
07:41:13 01-04-2026
Да скорее бы уже
09:08:32 01-04-2026
Какой другой курорт Вьетнама? Конкретнее.
09:36:07 01-04-2026
Гость (09:08:32 01-04-2026) Какой другой курорт Вьетнама? Конкретнее.... Нячанг скорее всего
10:47:30 01-04-2026
Гость (09:08:32 01-04-2026) Какой другой курорт Вьетнама? Конкретнее.... Дананг будет. Ньячанг - это и есть Камрань(аэропорт прилета)
21:30:18 02-04-2026
Гость (09:08:32 01-04-2026) Какой другой курорт Вьетнама? Конкретнее.... Дананг
09:19:43 01-04-2026
Хотелось бы на Фукуок
12:09:35 01-04-2026
12:23:20 01-04-2026
12:11:08 01-04-2026
Санкции нам на пользу? Теперь вместо российского перевозчика зарабатывать будет вьетнамский. Потому что у них есть самолеты. А когда-то ссср им помогал,но вон как всё перевернулось стараниями эффективных мененджеров
15:54:55 01-04-2026
