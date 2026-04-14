Турция ожидает от 4,5 до 6 миллионов россиян в 2026 году, но есть нюанс

На турпотоке могут сказаться текущая геополитическая ситуация и возможные войны

14 апреля 2026, 07:52, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, однако точные прогнозы невозможны из‑за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке, рассказал заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул приоритетность российского рынка для Турции и дал развернутый комментарий:

«У нас есть такие рынки, как Германия, Великобритания, Иран и Россия. Российский рынок для нас всегда был приоритетным. Мы ожидаем от 4,5 до 6 миллионов туристов в этом году. Почему не 7 или 8 миллионов? Потому что текущая геополитическая ситуация и возможные войны мешают нам четко прогнозировать».

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявляла, что Турция станет направлением номер один в выездном организованном туризме среди россиян.

Стоит отметить, что доходы Турции от туризма в 2025 году продемонстрировали рост на 6,8% относительно предыдущего года и превысили 65 миллиардов долларов. В свою очередь, временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов ранее озвучивал ожидания Москвы. По его словам, в 2026 году Турцию планируют посетить около 6,5 миллиона российских туристов.