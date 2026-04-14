Турция ожидает от 4,5 до 6 миллионов россиян в 2026 году, но есть нюанс
На турпотоке могут сказаться текущая геополитическая ситуация и возможные войны
14 апреля 2026, 07:52, ИА Амител
Турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, однако точные прогнозы невозможны из‑за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке, рассказал заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции Давут Гюнайдын в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул приоритетность российского рынка для Турции и дал развернутый комментарий:
«У нас есть такие рынки, как Германия, Великобритания, Иран и Россия. Российский рынок для нас всегда был приоритетным. Мы ожидаем от 4,5 до 6 миллионов туристов в этом году. Почему не 7 или 8 миллионов? Потому что текущая геополитическая ситуация и возможные войны мешают нам четко прогнозировать».
Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявляла, что Турция станет направлением номер один в выездном организованном туризме среди россиян.
Стоит отметить, что доходы Турции от туризма в 2025 году продемонстрировали рост на 6,8% относительно предыдущего года и превысили 65 миллиардов долларов. В свою очередь, временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов ранее озвучивал ожидания Москвы. По его словам, в 2026 году Турцию планируют посетить около 6,5 миллиона российских туристов.
09:25:59 14-04-2026
турция - страна НАТО.
Забыли как турция передавала "байрактары" Украине?
Забыли как турция сбила наш военный самолёт?
А что она сделала с членом экипажа?
Кто везёт в турцию свои деньги - тот враг и предатель!
09:49:04 14-04-2026
И чё? Мое право отдыхать там, где я хочу. У каждого министра и депутата недвижимость и родня в странах нато, и им это как-то не мешает брызгать слюной с телевизоров о патриотизме.
11:51:23 14-04-2026
да флаг тебе в руки, только не ори потом, когда тебя не будут торопиться эвакуировать, если вообще будут
14:57:06 14-04-2026
Ну тут просто - бугога. Сиди в своей луже и не рискуй.
15:56:43 14-04-2026
счас путевки в дубайск подешевели - вперед!
13:42:38 14-04-2026
14:56:15 14-04-2026
12:02:29 14-04-2026
Если там кого-нибудь грохнут это не должно быть поводом конфликта, они же добровольно, их предупреждали
19:20:28 14-04-2026
нене, страшно. Лучше в Италию или Тай