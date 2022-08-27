368 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки
Скончался ещё один пациент
27 августа 2022, 15:32
368 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом на сайте «Стопкоронавирус.рф», за сутки в больницы было госпитализировано 95 пациентов.
Выздоровел 21 человек, один пациент скончался. Всего за сутки в России подтвердили 47 093 случая заражений, умерли 90 жителей страны.
Напомним, что, по словам начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Натальи Красильниковой, вопрос возвращения обязательного масочного режима в Алтайском крае пока не стоит.
Специалист отмечает, что эпидемиологических оснований для введения ограничений на данный момент нет.
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