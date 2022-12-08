Геннадий Онищенко: Барнаулу угрожает серьезная пандемия свиного гриппа

Доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что пороги заболеваемости свиным гриппом превышены — в том числе и в Барнауле. В интервью радио Sputnik специалист отметил, что вирус уже активно распространяется в густонаселённых российских городах, однако ещё не поздно сделать прививку.

«Показатель заболеваемости составил 118,8 на 10 тысяч населения. Это Астрахань, Барнаул, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда — в общем, густонаселённая европейская часть нашей страны. Москва и Московская область, Санкт-Петербург сегодня также охвачены подъёмом заболеваемости. До эпидемических, пандемических порогов мы ещё не дошли, но факт того, что показатель фиксируется в ноябре-декабре, говорит о том, что у нас есть все основания ожидать, что мы находимся на пороге достаточно серьёзной пандемии», — заявил Онищенко.

По словам врача, главной проблемой является недостаточный уровень вакцинации населения. При этом прививку сделать ещё можно — Онищенко призвал продолжать прививание населения от гриппа. А при первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу — не заниматься диагностикой и самолечением.