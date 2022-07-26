Масочный режим в медорганизациях не отменяли
По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, коронавирус продолжает циркулировать в популяции
В российских медорганизациях не отменяли масочный режим, рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 14 июля оперштаб провёл заседание, на котором приняли решение о возвращении строгих противоэпидемических мер — во всех медучреждениях вводится масочный режим, а также другие правила защиты.
Комментируя публикацию, Кузнецов отметил, что «решение оперативного штаба Минздрава России призвано дополнительно указать коллегам в регионах на необходимость соблюдения знакомых всем противоэпидемических мер для защиты здоровья медицинских работников и пациентов».
При этом масочный режим, по словам чиновника, в медорганизациях не отменялся.
Он добавил, что ковид продолжает циркулировать в популяции, а потому соблюдение противоэпидемических правил в медицинских организациях необходимо.
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