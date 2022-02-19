Московских врачей направили в Алтайский край для борьбы с коронавирусом

Власти Москвы направили в Алтайский край бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

Медики отправятся для поддержки не только на Алтай, но и в Амурскую, Курскую и Саратовскую области, а также в Забайкалье, Крым, Северную Осетию, Чувашию и Нижний Новгород.

«В Москве накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. <...> Сейчас в столице преодолён пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели. В составе мультидисциплинарных бригад высокопрофессиональные врачи и медсёстры, которые уже почти два года занимаются лечением COVID-19 в столичных стационарах и поликлиниках», — рассказала Ракова.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае заболели ковидом 4175 человек. Сейчас лечение в ковидных госпиталях региона проходят 2756 пациентов с коронавирусом и 251 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 496 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 168 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3430 коек свободно 423.