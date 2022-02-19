В Алтайском крае ковидом за сутки заболели на 71 человека меньше, чем днём ранее

4175 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 71 меньше, чем днём ранее, когда заболели 4246 человек.

В Барнауле выявлено 2329 инфицированных, в Бийске — 162, в Рубцовске — 129. Всего с начала пандемии на Алтае выявили 204 250 заразившихся. Из них выздоровели 142 332 человека, 9217 — умерли. За последние сутки вылечились 6086 жителей, скончались 20 человек.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходят 2756 пациентов с коронавирусом и 251 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 496 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 168 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3430 коек свободно 423.

Ранее сообщалось, что ковидная поликлиника в Диагностическом центре Алтайского края закрывается с 21 февраля в связи со значительным снижением числа заболевших. Освободившиеся ресурсы направят на приём плановых неинфекционных больных. При этом организация продолжит работу в «режиме готовности». При необходимости поликлинику для больных коронавирусом снова откроют.